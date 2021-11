PREMINUO PAVLE KOSTIĆ! Mladi Srbin pokorio Evropu, a sinoć ga je POKOSILA KORONA: Potresne reči kluba za koji je igrao (FOTO)

Pavle Kostić (23), poznat po nadimku "Yoppa", preminuo je juče od posledica komplikacija nastalih usled koronavirusa.

Yoppa je bio jedan od najperspektivnijih igrača League of Legends sa ovih prostora i prvi igrač iz Srbije koji je uspeo da osvoji prvo mesto na Challenger rang listi EUW servera. Među prvima je imao prilku da igra u internacionalnim klubovima.

Svojim talentom za igru brzo se probio u sam vrh regionalne lige Evrope i španske lige.

Prethodne dve godine je proveo igrajući za akademije LEC timova, a proteklih godinu dana proveo je u akademiji Schalke 04 Esportsa.

Akademija za koju je igrao oglasila se večeras na Tviteru i potvrdila tužnu vest.

- Šokirani smo i bez reči. Žalimo za Pavlom "Yoppom" Kostićem. Naše saučešće porodici, voljenima i prijateljima. Uvek ćemo čuvati sećanje na tebe - poručili su na Tviteru.

We are shocked and speechless. FC Schalke 04 Esports mourns Pavle "Yoppa" Kostić. 😢 Our condolences go out to his family, loved ones and friends. We will always cherish his memory. 🖤 #S04 pic.twitter.com/m3BXbXfX2D