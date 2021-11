LJUDI SU LETELI U OKOLNA BRDA! Ispovest oca povređenog radnika fabrike u Leštanima: Sin mi se javio na telefon i ZAPOMAGAO

Otac veruje da je tragediji doprineo umor radnika.

Moj sin je poslednji izašao iz firme kada su počele eksplozije. Spasavao je svoje povređene kolege iako je i on sam bio povređen. Izašao je iz fabrike tek kada je sve stalo i kada je stigla Hitna pomoć, policija i vatrogasci - priča za Blic Boban, otac jednog od radnika fabrike "Edepro" u Bubanj Potoku u kojoj je juče došlo do stravične eksplozije u kojoj su poginule dve osobe, Miljan Jojić (38) i Miloš Š. (21), dok je više od 16 osoba povređeno.

Kako kaže, dok su eksplozije još odjekivale, njegov sin još je bio u fabrici, a trenutno se nalazi u Urgentnom centru zbog zadobijenih povreda. On je ispričao sve što mu je sin rekao da se dešavalo nakon prve eksplozije.

Bilo je petnaestak eksplozija

- Njega i dvojicu njegovih kolega je prva eksplozija odbacila na neki zid, kada je pao sa tog zida, pogledao je oko sebe. Rekao mi je da je drugi talas verovatno te eksplozije bukvalno odneo taj zid, i u tom trenutku oni su bili na zemlji. Međutim, eksplozije su se nastavilo, bilo ih je 15-ak... Geleri i crepovi, delovi granata, nema čega nije bilo, sve je padalo na sve strane - priča Boban i kaže da mu je sin povređen, da je "dosta izudaran", ali da mu je najteže zbog svega što je video kada je došlo do eksplozije.

- To što je video, koga je sve spasavao i kako je spasavao... To je stres - dodaje on.

Boban dodaje da je njegov sin video svojim očima kako eksplozija baca ljude po brdima!

- Neke žene su bile čak i u kuhinji zaglavljene, pa ih je on bukvalno izvlačio. On i još jedan njegov kolega - rekao je on.

Boban veruje da je tragediji doprineo umor radnika, dodaje da je njegov sin na posao došao u 14 sati, a samo 10 min kasnije došlo je do eksplozije.

U fabrici bilo više od 100 ljudi

- On je tačno i 14 sati došao, a u 14.10 došlo je do ekplozije. Druga smena radi do 15 sati, što znači da su svi u tom trenutku bili u fabrici, više od 100 ljudi - kaže on i dodaje da ne veruje da će ljudi hteti da se vrate da rade taj posao.

Boban kaže da je čim je čuo prvu eksploziju, pošto živi u blizini, odjurio do fabrike kako bi potražio sina.

- Stajao sam sam ispred kapije. Zvao sam sina na telefon, javio se i zapomagao je. U prvi mah sam mislio da je zatrpan nečim i da ne može da izađe. Molio sam ga da mi kaže u kom je pravcu, da znam gde da ga tražim, ali nije hteo da mi kaže. Ubrzo je došla policija, Hitna pomoć, vatrogasci i nisu mi dozvolili da uđem - kaže on.