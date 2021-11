ZA BOJANOM TUGUJE CEO BOLEČ! Sahranjena treća žrtva eksplozije u fabrici u Leštanima

Na groblju u naselju Boleč, nadomak Beograda, juče je sahranjen Bojan Ružić (28), treća žrtva eksplozije koja se u utorak dogodila u firmi raketa i raketnog goriva "Edepro" u Leštanima.

Iako su se njegovi najbliži nadali čudu i molili se da preživi, teške opekotine s kojima je primljen u Urgentni centar ugasile su ovaj mladi život, posle dvodnevnih napora lekara. Stravična detonacija odnela je i Miljana Jojića (38) i Miloša Sakovića (21).

Neutešna rodbina, prijatelji i kolege poginulog Bojana juče su od jutra pristizali u kuću žalosti u Boleču, gde je on živeo sa majkom. Tu je tačno u podne održano opelo, posle čega je tužna povorka krenula ka seoskom groblju. Kada su se čula crkvena zvona, a vozilo sa telom mladića krenulo ka njegovom večnom počivalištu, grobljem se prolomio jauk i plač neutešne majke za sinom jedincem.

- Joj Bojane, sine, šta ću sad bez tebe - izustila je slomljena žena kada se kovčeg spuštao u raku, a potresni prizor svim prisutnima naterao je suze na oči. Na jučerašnjem ispraćaju okupljeni su pričali kako je Bojan bio dečko za primer, duša od čoveka, spreman svakom da pomogne. Sa završenom elektrotehničkom školom, već dve godine radio je u kompaniji "Edepro". Navodno, kobnog dana posle detonacije, Bojan je nekako uspeo da istrči iz fabrike i uđe u svoj automobil, koji je bio na parkingu za zaposlene.

- Međutim, kad je trebalo da krene, geler je pao na vozilo koje se zapalilo, tako da je on živ goreo u kolima - pričaju meštani Boleča.

- Jadna njegova majka, ostade bez onakvog sina, ne znam kako će da podnese sve ovo, pogotovo sad kad joj je kuća prazna.

Prilaz pogonu "Edepro" na Kružnom putu juče nije bio blokiran, ali policijska ekipa koja dežura tik do objekta ne dozvoljava zaustavljanje u blizini fabrike. Kako su nam rekli, uviđaj na terenu koji obavlja Drugo osnovno javno tužilaštvo zajedno sa Višim tužilaštvom još uvek traje. Iako još uvek nema zvaničnih informacija o mogućem uzroku eksplozije, saznajemo da istraga ide u dva pravca: ispitivanju pridržavanja mera zaštite neposredno pre detonacije, kao i tačnom utvrđivanju svih radnji koje su se u pogonu i magacinu dešavale u tom momentu.

Mesto gde je nekad bilo skladište raketa, Foto Z. Jovanović

Sva naselja u blizini Bubanj potoka u utorak oko 14 časova potresao je snažni prasak iz magacina kompanije "Edepro". Stradala su trojica radnika, a povređeno je njih 20. Geleri su oštetili oko 70 kuća u Leštanima, stakla na prozorima i ulaznim vratima su popucala.

Žitelji ovog prigradskog naselja i dalje su uznemireni zbog incidenta u njihovom komšiluku.

POPRAVLJENI KROVOVI

Krovovi na tri kuće u Leštanima, koje su oštećene usled detonacije iz fabrike "Edepro", juče su obnovljeni. Opština Grocka formirala je komisiju koja je dan posle eksplozije obilazila domaćinstva i popisivala ono što su geleri uništili. Takođe, čelnici Skupštine grada Beograda odlučili su da se dodeli jednokratna novčana pomoć porodicama stradalih radnika.

Društvene mreže pune su potresnih poruka Bojanovih prijatelja, kolega i rođaka, koji se na ovaj način opraštaju od tragično preminulog mladića.

- Neka mi te anđeli čuvaju, počivaj u miru moj brate, zapamti jedno, a to je sigurno - ti i ja srešćemo se opet i tada ćemo se lepo ispričati. Tvoja slika, lik, delo neće izbledeti dok god sam ja živ. Ponosim se tobom, živećeš u meni, znam da si se borio do kraja jer si borac. Voli te tvoj brat i čekaj me. Počivaj u miru lepi moj - napisao je Bojanov brat od tetke Đorđe Crnomarković na "Instagramu".

