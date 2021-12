DANIEL ĐUKIĆ DOŽIVEO VELIKU TRAGEDIJU PRE 12 DANA! Otac mu se ubio zbog njegovih KOCKARSKIH dugova i opasnih ZELENAŠA?

Dane Đukić, čije je sin Daniel u nedelju bio satima zabarikadiran u stanu u Novom Sadu i pretio da će ubiti sebe i svakog ko mu priđe, obesio se pre dve nedelje zbog porodičnih problema.

Poznati jutjuber Daniel Đukić (36), koji je u nedelju više od deset sati bio zabarikadiran u stanu u Novom Sadu, pre samo dve nedelje ostao je bez oca, koji je podigao ruku na sebe, navodno zbog sinovljevih zelenaških dugova!

Podsetimo, Đukićeva majka u nedelju ujutru pozvala je policiju i ispričala da sin neće da je pusti u stan, kao i da joj deluje čudno. Osim toga, pretio je da će se ubiti, a potom i pobiti sve koji mu priđu. Tokom desetočasovne drame Đukić se snimao za društvene mreže, ali i pravio cirkus, svlačio se, plesao, pričao sa okupljenim građanima preko terase.

Žalio se

- Đukić je 7. decembra, svega 12 dana pre haosa koji je izazvao, doživeo porodičnu tragediju. Naime, njegov otac Dane, nekadašnji radnik jedne velike banke, izvršio je samoubistvo vešanjem - otkriva izvor Kurira.

- On za sobom nije ostavio oproštajno pismo, ali, kako se sumnja, motiv su sinovljevi zelenaški dugovi. Navodno, više nije mogao da izdrži da vraća dugove. Muke je poveravao bliskim prijateljima, a pre smrti im je rekao da je Daniel došao i rekao da ima ogroman dug prema "opasnim zelenašima", kao i da upada u sve veće probleme, koje ne može da izdrži - navodi naš sagovornik.

Daniel je, kako se tvrdi, bio sklon kockanju.

- Nažalost, odao se poroku. Kockao se i za to mu je bilo potrebno mnogo novca. Zaduživao se, a roditelji su pokušavali da mu pomognu. Oni su dobrostojeći, ali su svi pričali da on živi iznad svojih mogućnosti i da oni nemaju dovoljno novca da mu sve to pruže, te da se najverovatnije kocka - kaže izvor i dodaje:

- Iz Apatina je došao u Novi Sad na studije, tu je ostao, a šta se s njim dešavalo, to samo on zna.

Sin jedinac

Kako Kurir saznaje, Dane i njegova supruga bili izuzetno posvećeni sinu.

- Daniel je njihovo jedino dete, gledali su u njega kao u boga. Po gradu se svašta pričalo, da se navodno odao narkoticima, ali i da je bolestan. O roditeljima svako ima samo reči hvale, ali se videlo da ih je obeležila muka koju su prolazili sa sinom. Oni su davali sve od sebe da mu pomognu, verovatno Dane to više nije mogao da izdrži. Sve nas je šokirala i potresla njegova smrt, a onda i drama koja se odigrala u Novom Sadu - kaže izvor:

- Možda je i Danielu zbog smrti oca sve dozlogrdilo, pa je to bilo okidač za scenu koju je napravio. Kako je saopštio MUP Srbije, Đukić se i dalje nalazi na lečenju u KCV.

Poznanici ga brane, komšije osuđuju

Daniela Đukića na društvenim mrežama prate hiljade ljudi, a on je opsadno stanje u nedelju sve vreme snimao telefonom sa svoje terase. Njegovi poznanici kažu da su iznenađeni ljudima koji su se Đukiću podsmevali.

- Potresno je i ružno to što je nekima smešan slom osobe koja najverovatnije psihički nije dobro. Mi smo se svega od njega nagledali, ali manjak empatije nas je iznenadio - rekli su poznanici. Komšije iz zgrade, međutim, tvrde da se on čudno ponaša već neko vreme:

- Kačio je neobične storije po mrežama, a za sve su mu uvek bile krive voćkice, kao i u njegovom popularnom skeču. Zašto se onda i dalje kockao? Napravio je sebi reklamu kod istomišljenika.

Majka u crnini

Majka Daniela Đukića u nedelju je sve vreme bila ispred sinovljeve zgrade.

- Ona je iz Apatina došla u Novi Sad u pratnji dva rođaka. Bila je u crnini i posmatrala šta se dešava, vidno potresena - rekao je izvor Kurira.