UHAPŠENO 5 OSOBA! VRBOVALI DEVOJKE RADI PROSTITUCIJE: Žrtvama status posebno osetljivog svedoka

Povodom događaja od subote koji je izazvao interesovanje javnosti, kada je u Novom Sadu uhapšeno pet lica: M.Đ. (47), E.R. (72), G.V. (53), Z.D. (54) i P.K (37), Više javno tužilaštvo u Novom Sadu obaveštava javnost da je u nedelju donelo naredbu o sprovođenju istrage protiv M.Đ, E.R. i G.V. zbog osnova sumnje da su zloupotrebom teških prilika vrbovali, držali i eksploatisali radi prostitucije pet ženskih osoba, radi pružanja seksualnih usluga u jednom klubu u Novom Sadu, na koji način su se bavili vršenjem krivičnog dela Trgovina ljudima, kažnjivo kaznom zatvora od najmanje pet godina, uz osnove sumnje da su Z.D. i P.K. izvršili krivično delo Trgovina ljudima kažnjivo kaznom zatvora u trajanju od tri do dvanaest godina.

Na osnovu zahteva i naredbi javnog tužilaštva, u toku do sada preduzetih radnji i mera, svih pet osumnjičenih lica je uhapšeno, te im je bilo određeno zadržavanje do 48 časova, u kom roku su svi osumnjičeni privedeni i saslušani u tužilaštvu na okolnost izvršenja krivičnih dela. Nakon saslušanja osumnjičenih, na osnovu predloga javnog tužilaštva, sudija za prethodni postupak Višeg suda u Novom Sadu je svim osumnjičenima odredio pritvor do 30 dana zbog opasnosti od uticaja na svedoke, saopšteno je iz VJT Novi Sad.

U cilju zaštite žrtva seksualne eksploatacije, javni tužilac je oštećenim licima rešenjem odredio status posebno osetljivog svedoka.

Više javno tužilaštvo u Novom Sadu će u skladu sa zakonom sprovesti istragu, u okviru koje će prikupiti sve dokaze i preduzeti sve potrebne dokazne radnje radi donošenja javnotužilačke odluke, o čemu će javnost biti blagovremeno obaveštena.