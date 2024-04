MUŠKARAC (67) IZ PANČEVA SATIMA SILOVAO DEVOJKU (19)? Pretio joj i primorao je na užas, u toku istraga

Više javno tužilaštvo u Pančevu je donelo naredbu o sprovođenju istrage protiv osumnjičenog J.Z. (67) sa prebivalištem u Banatskom Novom Selu zbog sumnje da je izvršio krivično delo silovanje.

Osumnjičenom se stavlja na teret da je dana 12. aprila od 17 do 21.30 časova u stanu u kojem neprijavljeno boravi u Pančevu, upotrebom sile i pretnje prinudio oštećenu (19) na obljubu.

Nakon saslušanja osumnjičenog u Višem javnom tužilaštvu u Pančevu, koji je po nalogu ovog tužilaštva zadržan u trajanju do 48 časova, tužilaštvo je predložilo Višem sudu u Pančevu da se protiv osumnjičenog odredi pritvor u trajanju do 30 dana i to zbog postojanja osobitih okolnosti koje ukazuju da će ometati postupak uticajem na svedoke i da će u kratkom vremenskom periodu ponoviti krivično delo.

Tužilaštvo će u daljem toku istrage ispitati svedoke i obaviti potrebna veštačenja.

