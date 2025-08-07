TRAMP U RATU SA POLA SVETA! Dramatičan spisak i šokantne brojke

Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp podigao je tenzije širom sveta uvođenjem drastično povećanih carina za desetine trgovinskih partnera, upozoravaju američki mediji. Njegove odluke mogle bi ozbiljno narušiti odnose SAD sa ključnim globalnim saveznicima.

Jedna od najradikalnijih mera je nametanje carina od 50% na indijsku uvoznu robu. Prema pisanju „Njujork tajmsa“, ovaj potez mogao bi naterati Indiju da se dodatno približi Rusiji i Kini. Indija, kao deo Četvorostranog bezbednosnog dijaloga (QUAD), zajedno sa SAD, Australijom i Japanom, ima važnu ulogu u strategiji Vašingtona za Indo-pacifički region.



Prema podacima indijskog istraživačkog centra „Global Trade“, ovakvo povećanje carina može prepoloviti izvoz Indije u SAD, koji trenutno premašuje 86 milijardi dolara godišnje. SAD su najvažniji trgovinski partner Indije, dok je Indija deseta po redu za SAD po ukupnoj robnoj razmeni.

Kako piše „Indipendent“, nove široke uvozne tarife koje je najavio Tramp stupile su na snagu dok on intenzivira svoj globalni trgovinski sukob. Samo prošle nedelje, Tramp je najavio povećanje carinskih stopa između 10% i 41% za više zemalja, uključujući i članice Evropske unije, s početkom primene od 7. avgusta.

Ove sedmice, Tramp je odlučio da doda dodatnih 25% carina Indiji kao „kaznu“ zbog uvoza ruske nafte. Nove carine će za neke indijske proizvode dostići i do 50%.

Pored Indije, među najteže pogođenim zemljama su Švajcarska sa 39% i Kanada sa 35%. Iako su neke države uspele da postignu bilateralne dogovore o carinama sa SAD, druge nisu ni dobile priliku da pregovaraju s Trampovom administracijom.

Za sve ostale zemlje koje nisu posebno navedene, primenjuje se osnovna carina od 10%, uz napomenu da bi ta cifra mogla dodatno rasti u budućnosti.



Administracija SAD najavljuje i nove trgovinske sporazume, s ciljem smanjenja spoljnog trgovinskog deficita zemlje.

Kanada uzvraća

Posebna uredba koju je Tramp izdao za Kanadu povećava carine na određenu robu sa 25% na 35%, uz obrazloženje da Kanada „nije dovoljno sarađivala“ u borbi protiv ilegalnog uvoza fentanila.

Ova odluka dolazi u kontrastu sa odlukom da se Meksiku odobri odlaganje viših tarifa od 30% na 90 dana kako bi se ostavilo više prostora za pregovore o sveobuhvatnijem sporazumu.

Kanadski premijer Mark Karni izrazio je razočaranje Trampovim potezom i najavio kontramere za zaštitu kanadskih radnih mesta i diverzifikaciju izvoznih tržišta.



Pritisak na Kinu

Kina ima rok do 12. avgusta da se dogovori sa SAD o carinskom režimu. Peking i Vašington su u maju i junu postigli preliminarne sporazume o međusobnom ukidanju carina, a američki zvaničnici ističu da napredak postoji, ali da konačni dogovor još nije postignut.

Spisak zemalja i novih carinskih stopa koje je uvela Trampova administracija:

Indija – 50%, dodatno 25%

Sirija – 41%



Laos, Mjanmar – 40%

Švajcarska – 39%

Kanada, Irak, Srbija – 35%

Alžir, BiH, Libija, J. Afrika – 30%

Brunej, Kazahstan, Moldavija, Tunis – 25%



Bangladeš, Šri Lanka, Tajvan, Vijetnam, Kambodža, Indonezija, Malezija, Pakistan, Filipini, Tajland – 19-20%

Nikaragua, Avganistan, Angola, Bolivija, Kamerun, Ekvador, Izrael, Japan, Turska, EU, i mnoge druge – 15%

Brazil i sve ostale – 10%

Autor: D.B.