NAJNOVIJE INFORMACIJE O NESTANKU SPLIĆANINA! Kapetan Obalske straže za Pink.rs: NIJE NAM LAKO! TRAGAMO KOPNOM, VODOM I OBALAMA SAVE!

Kapetan Obalske straže Vladica Zdravković govorio je za Pink.rs o najnovijim detaljima o slučaju nestanka mladića (27) iz Splita, koji je u novogodišnjoj noći nestao bez traga i glasa.

U poteru je uključena i rečna policija, a kako novinar Mladen Mijatović javlja sa lica mesta, ronioci su u pripravnosti.

- Ne smemo ništa da tvrdimo dok relevantni dokazi i činjenice ne budu predstavljene. Aktivnoj potrazi svedoči angažovanost kompletne policije i zainteresovanost ministra Vulina. Neposredna potraga traje 24 sata i non stop je uključena policija i kopnom i vodom i levom i desnom obalom Save. Na žalost, moramo da kažemo da je temperatura vode između 4 i 5 stepeni, a reka je u brzini od 10 kilometara na sat, i pod pretpostavkom da je on utopljenik, a kako se predpostavlja, on je bez jakne, onda u polukosom položaju pluta između poviršine i dna, i tako ga je reka verovatno odnela prema reci Dunav - rekao je Zdravković za Pink.rs.

- Nije nam lako, nadamo se da će se ovaj ubrzo razrešiti - dodao je Zdravković.

Podsetimo, u noći između četvrtka i petka, odnosno 31. decembra oko 2.30 gubi se svaki trag mladiću iz Splita Mateju Perišu. On je sa svojim društvom došao u Beograd na doček Nove godine.

Oni su u razgovoru za medije ispričali da je njih sedmoro u četvrtak uveče najpre otišlo na večeru u jedan restoran u Beton hali, a onda u klub "Gotik". Kada je u jednom momentu društvo shvatilo da Mateja već neko vreme nema, počeli su da ga traže unutra. Na izlazu iz kluba, shvatili su da je njegova jakna ostala u garderobi.

Nastavili su potragu i okolo. Drugovi su nakon potrage otišli u smeštaj, gde su se nadali da će ujutro doći. Kada se to nije desilo, kontaktirali su sa policijom.

