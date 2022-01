ODREĐEN PRITVOR MALOM CUNERU: 2. januara pravio haos u centru Beograda!

Marku Guzijanu (27), poznatijem kao Mali Cuner, koji se sumnjiči za nasilničko ponašanje, Prvi osnovni sud je danas, na predlog tužilaštva, odredio pritvor do 30 dana.

Guzijanov branilac, advokat Nemanja Govedarica, potvrdio je da mu je pritvor određen zbog opasnosti od bekstva i opasnosti da bi boravkom na slobodi mogao da utiče na svedoke.

- Negirao je izvršenje krivičnog dela na način kako je to opisano u krivičnoj prijavi. Tek predstoji izvođenje materijalnih dokaza, pregledanje snimaka sa sigurnosnih kamera i saslušanje svedoka, nakon čega će biti utvrđeno činjenično stanje i šta se tačno dogodilo u klubu, a samim tim i da li je neko i za šta kriv ili ne. Nakon utvrđenih činjenica može da dođe do osuđujuće, ali i do osloboađajuće presude - kaže Govedarica navodeći da mu je "neprihvatljivo da pritvor bude određen zbog opasnosti od bekstva, s obzirom na to da se osumnjičeni sam predao policiji".

- Mislim da kod ovakvog činjeničnog stanja nema osnova za pritvor jer to nije sankcija već mera za obezbeđenje prisustva - dodaje Govedarica.

Prema navodima krivične prijave, podsetimo, Mali Cuner se sumnjiči da je 2. januara oko dva sata noću u klubu "Kasina" napravio incident. Obezbeđenje je potom, kako se navodi, reagovalo i Guzijana udaljilo. On je tada, kako se navodi, negodovao i članovima obezbeđenja izneo niz uvreda i pretnji, nakon čega je izašao iz kluba, ušao u automobil i zaleteo se u izlog poslastičarnice "Gram", koja je u okviru kluba "Kasina".