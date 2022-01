NADA I DALJE POSTOJI! Poslednji poziv Matej je uputio devojci! OVO joj je rekao par sati pre nestanka

Deveti je dan potrage za nestalim Matejem Perišom (27) iz Splita kome se svaki trag izgubio u Beogradu. Sve raspoložive policijske snage tragaju za nestalim Splićaninom, a najbliži i dalje ne gube nadu da će se Matej pojaviti živ i zdrav.

Matej je prema rečima njegove devojke mesecima planirao novogodišnji provod u Beogradu.

- Nije nikakva svađa između njih uzrok problema i to nije okidač za bilo šta. Sanja i Matej su i dalje u vezi. Matej je otišao u Beograd sa šestoricom prijatelja od kojih je njegova devojka znala trojicu. To su Matejevi stari prijatelji iz osnovne škole. Taj doček je planiran šest meseci unazad. Nije bilo nešto što je dogovoreno odjednom. Njegova devojka je dodala da nije znala da će im se ostala trojica priključiti - objašnjava.

Nada i dalje postoji

- U njoj i dalje tinja nada da će ga naći. Isključila je svaku mogućnost povezivanja Mateja s bilo kakvom nedozvoljenom supstancom, kaže da to nije on. Njegova majka takođernije izgubila nadu. To je prenela Sanja - prenosi Dnevnik.hr.

Njegova devojka Sanja oglasila se i za Kurir:

- Ne znam šta da vam kažem, s obzirom na to da gledam one snimke na kojima trči, ono jeste on, a kao da nije. Prvo, momak u crnim patikama nije on, u belim patikama jeste. U vodi nije on, to da znate, zna se da je snimak star. Znam da Matej ranije nije pravio takve incidente, niti ludosti, znam sa kim sam u vezi - započela je Sanja ispovest.

Sanja kaže da se sa Matejem poslednji put čula 30. decembra, kada joj je on poslao video oko 21.30 sati.

- Meni se bio ugasio mobilni, a bila sam na poslu. Kada sam oko ponoći došla kući, odgovorila sam mu na tu poruku i otišla sam da spavam. Probudila sam se u sedam ujutru i vidim da mi nije poslao poruku za laku noć kada je došao iz grada, što on uvek radi. Vidim nema ništa. Poslala sam mu poruku tada: "Jel sve ok?", odgovora nema. Posle sam mu oko dva popodne opet poslala poruku, opet ništa. Razmišljam da ne može da spava toliko dugo, nema šanse. Onda sam se kasnije popodne čula s njegovim prijateljima, koji su mi rekli da je nestao, da mu je jakna tu, da ne znaju ni oni šta se desilo. Oni su bili van sebe - priča Sanja, naglašavajući da je pogađaju priče o tome da je Matej sa društvom konzumirao drogu.

Kao i da je taj scenario moguć samo ukoliko mu je neko sipao drogu u piće.