Pilot i najmanje jedan putnik nestali nakon pada dva aviona u Francuskoj

Pilot i najmanje jedan putnik vode se kao nestali nakon što su se dva borbena aviona ratnog vazduhoplovstva srušila danas u Lorenu, na istoku Francuske, dok je pilot druge letelice preživeo incident, saopštili su francuski zvaničnici.

"Jedan od pilota je pronađen. Istraga je još uvek u toku", rekao je francuski ministar odbrane Sebastijen Lekornu u objavi na mreži Iks.

Francuski mediji javili su da spasioci tragaju za nestalim studentom letenja koji se nalazio u jednom od aviona, kao i za drugim nestalim pilotom, prenosi Rojters.

Prefektura Mert i Mozel apelovala je na građane da se klone područja na kome su se letelice srušile.

