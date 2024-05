TEŠKO SLETANJE JE ŠIFRA! Pilot nakon pada helikoptera predsednika Irana objasnio u kojim se situacijama koristi ovakav termin (FOTO+VIDEO)

Iranski državni mediji javili su da je danas helikopter iranskog predsednika Ebrahima Raisija bio prinuđen da izvrši tzv. "teško sletanje" zbog lošeg vremena dok se vraćao iz Azerbejdžana, nakon čega je pokrenuta opsežna potraga za putnicima.

Nakon što je stigla potvrda iz Irana da je došlo do tzv. "teškog sletanja", tačnije nakon što je ministar unutrašnjih poslova Irana Ahmad Vahidi potvrdio da je "helikopter imao incident pri sletanju u istočnom Azerbejdžanu", postavlja se pitanje šta znači kada letelica "teško sleti".

Bivši pilot helikoptera Eš Aleksander-Kuper rekao je za "Skaj njuz" da izraz pokriva čitav niz scenarija, od prilično mekog ili nenaglašenog sletanja koje "savija malo metala", pa sve do "katastrofalnog pada".

New footage from Iranian news agency ISNA of the search for the helicopter of Iranian president Ebrahim Raisi. The outlet says no traces if the aircraft have been found yet and that search dogs and drones are involved in the search. pic.twitter.com/1jo3aHEcYP