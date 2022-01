GDE JE ZAVRŠIO MATEJEV TELEFON?! Postoje dve verzije priče, a jedna je posebno UZNEMIRUJUĆA! Evo o čemu se radi!

Otac nestalog mladića rekao je da ga nada nije napustila.

Potraga za Matejem Perišem, mladićem koji je poslednji put viđen noći između 30. i 31. decembra, kada je sa prijateljima iz Splita izašao u beogradski klub “Gotik”, ušla je u deseti dan.

Matejev otac Nenad Periš govorio je i o prijateljima sa kojima je Matej došao u Beograd da bi dočekali Novu godinu. Otkrio je da su se mladići razboleli od koronavirusa.

– Oni su utučeni, izgubili su ili privremeno, daj Bože da je privremeno, svog prijatelja od prvog razreda osnovne škole. Svaki dan se čujemo, dobili su koronu i razboleli se. Teško je. Kao da su izgubili brata – istakao je Periš.

Na pitanje ima li pretpostavku gde je želeo da ode njegov sin, on je istakao:

– Mene jedino istina interesuje. Istina će me dovesti do mog sina. On je izašao iz lokala i negde je hteo da ode. Bio je prvi put u Beogradu, nije poznavao grad. De fakto je jutro tog nesretnog dana došao. Nije znao gde je, možda po nekoj priči, ali nije mogao sam da se orijentiše po gradu – ističe Nenad Periš.

Telefon ne daje signal



Mobilni telefon koji je pripadao nestalom mladiću nije poslao nijedan signal od njegovog nestanka. Istražitelji sumnjaju da je mobilni telefon Splićanina potpuno uništen, što dodatno otežava njihov posao u potrazi.

– Sumnjamo da je Matej ili bacio telefon u vodu ili je sa njim pao u Savu. Samo ako je mobilni telefon potpuno uništen, tek tada mu nije moguće ući u trag. Dakle, Matejev telefon ne šalje ni jedan signal – rekao je za Telegraf izvor iz policije koja radi na slučaju.

Izvor je dodao da je kobnog dana temperatura vode u reci Savi bila svega šest stepeni, te da je Matej mogao maksimalno 10 minuta da provede u njoj da bi ostao živ.

Matej Periš je poslednji put je viđen 31. decembra oko 2.30 sati ujutru kako izlazi iz beogradskog kluba Gotik kod Beton hale. Od tada mu se gubi svaki trag. Prijatelji sa kojima je došao u Beograd na proslavu Nove godine prijavili su njegov nestanak 31. decembra u 18 sati.

Nenad Periš ne gubi nadu

Otac nestalog mladića rekao je da ga nada nije napustila, i da akcija potrage nije jednostavna i da ministarstvo unutrašnjih poslova (MUP) Srbije radi sve što može.

– Treba se nadati, ja se nadam, nada mi nije pobegla i neće. Samo molim Boga da nađemo Mateja i odvedem ga kući kad god to bilo – rekao je Periš.

On je rekao da ostaje u Beogradu, gde je došao odmah po saznanju da mu je sin nestao.

– Ja sam došao tu po sina i dok ga ne nađem nemam gde ići. Mislim da me svaki roditelj može razumeti – rekao je Periš.

Prema saznanjima, u potragu se uključio i interpol.

Ako imate informacije o Mateju Perišu, javite ih u najbližu policijsku stanicu ili na broj telefona 192.

