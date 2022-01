Božidar Spasić, bivši obaveštajac ističe da istraga povodom nestanka Mateja Pereša mora da se vodi, i rešava što pre, jer je sve više lažnih navlakuša, dezinformacija i netačnih informacija koje mogu da zbune javnost.

Spasić objašnjava da se procenjuje da je Matej iz kluba izašao pod nerazjašnjenim okolnostima, dodajući da incidenata zasigurno nije bilo, jer bi neko već te večeri bio uhapšen.

- Po svoj prilici, on je hteo da zaustavi taksistu jer nije znao gde se nalazi, on je želeo da se vrati u klub. On posle odlazi ka Beogradu na Vodi, gde mu se gubi svaki trag - priča Spasić.

Spasić dodaje da je u ovaj slučaj uključeno dosta ljudi, gde se stručnjaci iz raznih krajva regiona javljaju kako bi dali svoje teorije.

- Ja sam rekao, da je loša karma bila dolazak i prelazak 2.000 kilometara... Devojka mu je bila u Splitu... I otac mu je skretao pažnju... On istupa sa najiskrenijim podacima, i to je najopasnije jer se šire dezinformacije, bilo bi mi žao da se slome kola na našoj policiji - kaže Spasić.

Spasić je naveo bi se, kako bi se glasine ugasile, trebala otvoriti neka pitanja.

Mladići koji su bili sa Matejem ne lažu i oni su sasluđani, dodao je Spasić.

Spasić je prokomentarisao i da je u društvu nestalog mladića bio i jedan mladić koji je, kako mediji prenose sin jednog kontraverznog tajkuna.

- Ali to su glasine... Neki hrvatski mediji pričaju da srpska policija ćuti, što je laž - navodi Spasić.

Spasić navodi da je čudno što je Matej došao bez devojke u Beograd.

- Oni su se mladići opijali... Oni su to i priznali - navodi Spasić.

