(UZNEMIRUJUĆE SCENE) Horor prizori kod Čačka: Autom se zakucao u autobus!

Vozač koji je tokom jutarnjih sati na starom putu od Čačka ka Кraljevu prešao u suprotnu traku i direktno se sudario sa autobusom zadobio je teže telesne povrede i hospitalizovan je u opštoj bolnici u Čačku.

"Pacijent je hospitalizovan na odeljenju ortopedije, zadobio je povrede butine kosti i trenutno je u stabilnom stanju i nije životno ugrožen", potvrdio je za RINU direktor bolnice u Čačku dr Miroslav Sretenović.

Prema rečima očevidaca od siline udara na putničkim vozilu aktivirali su se vazdušni jastuci, a vatrogasci su sekli vozilo kako bi vozača izvukli napolje, da bi ga potom ekipe Hitne pomoći odmah prevezle u bolnicu.

"Udes se desio na Vojinovića brdu, i to je jedna od najkritičnijh tački na ovoj deonici. Često dolazi do saobraćajnih udesa, a najčešći uzrok je velika brzina i nepropisno preticanje. Кolovoz jutros je zbog snežnih padavina bio poprilično klizav i možda je to i doprinelo ovom udesu ", rekao je jedan od očevidaca.

Autobus koji je učestvovao u udesu prevozio je radnike, a u trenutku kad se vraćao iz Кraljeva u njemu nije bilo putnika.