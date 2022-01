ŠOK ODLUKA MATEJEVE DRUGARICE! Splićanin je nju poslednju zvao, a evo šta je ona uradila nakon DVE VERZIJE događaja

Splićanka Maja S., nakon velikog medijskog pritiska, odlučila je da ugasi društvene mreže. Ljudi su joj neprestano postavljali pitanja u vezi sa Matejevim nestankom, što ju je dodatno uznemiravalo.

Poslednja osoba sa kojom se Matej Periš čuo telefonom pre nestanka u noći između 30. i 31. decembra, bila je Splićanka, Maja S., sestra njegovog drugara. Ovo je policija utvrdila nakon analize Matejevog telefona, a to je u svojoj ispovesti za Mondo, potvrdio i Matejev otac, Nenad Periš, rekavši da je od policije dobio detaljan izveštaj sa kim se i kada njegov sin čuo te noći, kao i da je poslednji zabeležen poziv bio upućen sestri od prijatelja.

Splićanka je policiji rekla da Periša nije čula od buke, te da on navodno koristi opijate. Analiza telefona pokazala da ju je zvao dva puta kobne noći nakon što mu se izgubio svaki trag.

"Misterija je zašto je Periš istrčao iz "Gotika" i krenuo ka Sava promenadi. Međutim, analizom njegovog telefona utvrđeno je da je on te večeri dva puta zvao na telefon izvesnu Maju S., sestru njegovog dobrog druga koji nije došao na doček u Beograd", kaže izvor i dodaje da Maja često boravi u Beogradu, a slike iz noćnog provoda često objavljuje na društvene mreže. Policija je već obavila tazgovor sa njom, a ne isključuje se mogućnost d aje Matej upravo sa njom išao da senađe, kada je istrčao iz kluba "Gotik", gde se provodio sa drugarima, prenosi Kurir.

"Ona je, navodno, rekla da se javila na poziv i da nije čula šta joj Matej priča jer je bila glasna muzika u lokalu. Navela je da je Matej kao skiper morao naporno da radi jer je imao ciljeve koje je zacrtao i da nije mogao da ih postigne ukoliko ne konzumira opijate", kaže sagovornik.

Interesantno je i to da je Maja S., nakon što je javno dovedena u vezu s Perišem, obrisala nalog na Instagramu, a na Fejsbuku stavila crnu sliku. Ona je slično kao i Matejevi drugari koji su bili sa njim, blokirala svakoga ko je pitao za nestalog Periša:

"Blokirala je svakog ko ju je pitao za Mateja i nestala s mreža. Ovo je veoma čudno, jer su ona i Periš drugovi gotovo celog života. Inače, njen rođeni brat nije doputovao s Matejem jer je rekao da je u žalosti za drugom koji je poginuo jesenas, te da mu nije do slavlja", priča izvor iz Splita i dodaje da ne zna da li je atraktivna Splićanka još u srpskoj prestonici:

Splićanka i Matej poznaju se navodno godinama, a još jedna veza između njih je i to što je Periš navodno radio na njenim plovilima. U Splitu ima i firmu koja se bavi organizacijom krstarenja po Jadranu, a njena porodica je jedna od imućnijih. Splićanin je povremeno radio i kao skiper na brodovima.

Matejev otac, Nenad rekao je da se susreo sa njom ispred policijske stanice:

"Ona mi je rekla da je te večeri Matej pokušao da stupi s njom u kontakt, jer je videla da ima propušten poziv. Ja sam nju sreo na ulici ispred sedišta beogradske policije pre desetak dana. Bio je to slučajan susret i ona mi je tada kratko rekla da se ona i Matej nisu čuli, ali da je imala njegov propušten poziv. Ali, to je bilo pre 23 sata kada je on bio spojen na WiFi mrežu i kad je bila zabeležena njegova poslednja aktivnost na 'Vocapu", rekao je Nenad Periš za "Jutarnji list".