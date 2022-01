SVE VIŠE SAOBRAĆAJKI NA PUTEVIMA SRBIJE! MUP: Apelujemo na vozače da dosledno poštuju sve saobraćajne propise!

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Sremskoj Mitrovici su ovog vikenda, prilikom kontrole saobraćaja, otkrili nekoliko vozača koji su upravljali putničkim automobilima bez izdate vozačke dozvole, pod dejstvom psihoaktivnih supstanci i alkohola, od kojih je jedan vozio sa čak 3,83 promila alkohola u organizmu.

Četrdesetpetogodišnji muškarac koji je upravljao automobilom „zastava florida“ sa 3,83 promila alkohola u organizmu zaustavljen je u Irigu. Nakon zadržavanja do 24 časa, vozač je priveden nadležnom prekršajnom sudiji koji mu je za prekršaj nasilnička vožnja izrekao novčanu kaznu od 120.000 dinara, 15 kaznenih poena i zabranu upravljanja automobilom u trajanju od devet meseci. Patrola je u Staroj Pazovi zaustavila pedesetjednogodišnjeg muškarca koji je upravljao „mercedesom“ pod uticajem metadona i tableta sa liste psihoaktivnih supstanci, a u Starim Banovcima dvadesetšestogodišnjaka koji je vozio motocikl pod dejstvom kanabisa. U Novim Banovcima je otkriven devetnaestogodišnjak koji je vozio „volvo“ pod dejstvom kanabisa, a u Belegišu je zatečena dvadesetogodišnja devojka da upravlja „citroenom“, pod uticajem kanabisa i amfetamina. Njima je određeno zadržavanje do 12 časova i zbog prekršaja upravljanja vozilom pod dejstvom psihoaktivnih supstanci, privedeni su nadležnom prekršajnom sudu. U Novoj Pazovi zatečen je tridesettrogodišnjak koji je upravljao „golfom“ bez izdate vozačke dozvole, u Staroj Pazovi dvadesetogodišnji vozač „citroena“, u Starim Banovcima sedamnaestogodišnji maloletnik koji je vozio „juga“ a na području Sremske Mitrovice dvadesetdvogodišnji vozač „opela“. Nakon zadržavanja do 12 časova, oni su privedeni nadležnim prekršajnim sudijama koji im je, zbog neposedovanja vozačke dozvole ni za jednu kategoriju motornog vozila, izrekao odgovarajuće novčane kazne. Apelujemo na vozače da dosledno poštuju sve saobraćajne propise, radi svoje i bezbednosti drugih učesnika u saobraćaju.

Autor: M.Mijatović