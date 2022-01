'DŽONIĆ JE AGRESIVAN, UBIO BI ZA PARE!' Advokat braće Jojke izneo detalje sudskog veštačenja DOLAZE JOŠ 3 NOVA SVEDOKA

Advokat braće Milošević, kojima je produžen pritvor zbog svirepog ubistva porodice Đokić, Mladen Magdelinić istakao je da će se u ovom slučaju ispitati još tri svedoka.

- Očekivao sam da im se produži pritvor, postojali su dokazi da braća Jojke nemaju nikakve veze sa tim. Od DNK-a dokaza do ispitivanja telefona. Kroz njegovu strukturu ličnosti vidi se da je optuženi Džonić agresivan, da mu je ponašanje problematično, da bi za materijalne stvari bio spreman, narodski rečeno, da ubije zarad novca - kaže Mladen Magdelinić, advokat braće Milošević.

On je dodao da je držanje braće Milošević u pritvoru veštačko disanje za optuženog Gorana Džonića.

- Okrivljeni Džionić je umešao braću Milošević u ovaj slučaj, on tako pokušava da se izvuče na neki način. Njemu je držanje braće Milošević na neki način veštačko disanje. Dokle god su oni u pritvoru, on očekuje da će se izvući, okrivljeni Miloševići su na neki način taoci okrivljenog Džonića. Veze nema, oni kao da su pokupljeni sa ulice, jedina veza je odbrana Džonića koja je sama po sebu toliko kontradiktorna. Ja nisam imao ovako težak predmet u praksi gde branim ljude koji nemaju bukvalno nikakave veze sa događajem. Veliko je opterećenje za mene, jer ne mogu da objasnim zašto su oni u pritvoru i dalje i zašto tužilaštvo veruje na neki način čoveku koji je jedini bio spreman da učini takav zločin- istakao je Magdelić advokat.

Magdelinić je istakao da su veštaci utvrdili da je Džonić spreman ubije za novac.

- Veštaci su utvrdili da je on spreman da ubije zarad novca. Nađeno je oko 60.000 evra. Ima more DNK tragova gde su samo Džonićevi tragovi. Jedan od braće Miloševića je tvrdio da je on bio u kući, za to postoje i kamere da dokažu, postoji i dokaz da je on u toku te noći skidao i neki sadržaj sa interneta, ne bi mogao tako lako da ubija ljude. Drugi brat je bio sa trećom osobom. Sve se poklapa u minut - kaže Magdelinić i dodaje:

- Meni se čini da tužilaštvo pokušava da kupi vreme, mnogo je ljudi upleteno i sada postoji problem da se sve to reši. Ja mislim da je sve bilo jasno onog trenutka kada je policija došla do Gorana Džonića. Sigurno neće uticati na tok istrage, da je tužilaštvo imalo bilo kakve informacije, oni bi to odmah izneli - istakao je advokat Magdalenić.