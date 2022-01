NENAD PERIŠ UPLAKAN GOVORI O NESTANKU SINA: Postoje 3 momenta koja me MUČE! (VIDEO)

Nenad Periš, otac nestalog Mateja, u opsežnom razgovoru do detalja je ispičao šta ga najviše muči u istrazi, izrazio nadu da će ponovo zagrliti sina, ali i kroz suze poručio da će izdržati kakva god sudbina da ga zadesi.

Svi se dive Nenadu kako uspeva u tako teškim trenucima da ostane racionalan i čvrst.

"Pokušavam da budem racionalan, to mi uspeva tokom dana, onda vas stignu emocije. Muka", ovim rečima je Nenad Periš počeo priču za sarajevsku televiziju "Face".

Upitan kako se bori sa toliko informacija, od kojih su mnoge netačne, on kaže:

"Verovatno sam nekako stvorio odbrambeni mehanizam. Razgovaram sa MUP Srbije, njima apsolutno verujem. Ima i mnogo iskrenih novinara, profesionalaca, i njima iskreno zahvaljujem na svemu. Razumeju kako je čoveku koji traži svoje dete. Kao i u svemu, ljudi neka nisu promišljeni, pa bude i dezinformacija. To ničemu ne služi. Verujte, nikome ne zameram. Imam svoj problem i tome sam okrenut. Svako ima svoju čast".

On se nada i veruje da će ova teška životna drama imati srećan kraj.

"Mislim da će me svi shvatiti kao roditelja, imati samo jednu stvar koja vam je važna. Mene će samo istina dovesti do sina. Ja i dalje verujem da će biti sve u redu. Dokle god me neka činjenica ne demantuje, živeću u toj nadi. Informacije stalno dolaze. Problem u istrazi je što policija mora da proverava svaku informaciju koja je često i dezinformacija. Verujte, policija radi vrlo stručno i pedantno. Ja sam laik, ali mogu im reći samo veliko hvala. Nikad neću moći da im zahvalim za sve što su uradili, i sa stručne i sa ljudske strane. Znate kako, sretnete se sa policajcem koji se nagledao svega i svačega, pa i sa novinarom, pa kad vidite čoveku suzu u oku, ne gubite nadu u ljudskost, niti u srećan kraj", jedva je Nenad Periš izgovorio ove reči.

Upitan da li postoje "rupe" u celoj priči oko Matejevog nestanka da ga posebno muče, odgovara:

"Dve rupe su vrlo bitne. To je pre svega izlazak iz bara koji nije snimljen i koji će ostati u magli, jer ne znam da li se tu nešto dogodilo, a ja ne verujem da jeste. Druga je možda čak i važnija, to je spuštenja Mateja u prostor nalik terasi pored reke Save, što je ograđen prostor dužine 15-ak metara i širine desetak. Tu takođe nemamo snimak da vidimo da li je tu bilo još nekoga ili da li je Matej prešao tu ogradu, jer je tu koso i moguće je okliznuti se i pasti. Pitao sam inspektora da li je moguće na tom mestu izaći, a da kamere ne zabeleže, jer tu ima kamera, a dobio sam odgovor: 'Da'. To su dve meni posebno bitne stvari, a treća mi je signal Matejevog mobilnog koji je lociran u blizini Ratnog ostrva. Znam da je policija zatražila od proizvođača iz Koreje da im dostavi sve podatke. Od Matejevog izlaska iz bara do tog signala prošlo je oko tri sata, a taj mobilni može dati signal jedino ako je na površini, zato mi je to vrlo bitan podatak".

Kaže da je imao sastanak s policijom pre desetak dana i da će imati ponovo sledeće nedelje.