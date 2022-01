'Često gledam telefon, poslao sam poruku Mateju' - Nenada Periša zanima samo JEDNO, a evo šta kaže o Maji!

Prema rečima oca nestalog Mateja Periša, dosta je vremena prošlo.

– Oni su prijatelji niz godina. Ona je ćerka moje prijateljice. Video sam je nakon saslušanja u policiji i primetio koliko joj je sve ovo teško pada – tvrdi Nenad Periš na pitanje o Maji Sopti i dodaje da ne želi da se bavi spekulacijama već da sazna gde mu je sin.

Matej Periš (21), nestao je u noći između 30. i 31. decembra prošle godine, kada je u majci kratkih rukava izašao iz beogradskog kluba “Gotik” ne javivši se čak ni šestorici prijatelja koji su bili u njegovom društvu.

Otac nestalog mladića Nenad Periš već 25 dana čeka vesti o sinu.

– Jedino me istina zanima. Spreman sam za bilo koji scenario samo da saznam šta mi se sa detetom dogodilo. Ostajem još u Beogradu. Dok sam ovde svi se nadamo da ću Mateja naći – kaže Periš i napominje da mu je ćerka poslala poruku “Tata, vratite nam se zajedno”.

– Muči me to što je izašao u majici. Mislim da je imao nameru da se vrati društvu. Rekli su mi da je izašao iz kluba kada je platio račun. Gde je krenuo to mi je najveća misterija – kaže Periš.

Prema Periševim rečima, dosta je vremena prošlo, ali on kao roditelj ima pravo da veruje i nada se da će policija naći njegovog sina. O tome da li prijatelji njegovog sina nešto kriju kaže:

Matej Periš nestao je pre 25 dana u Beogradu. Policija je tokom istrage utvrdila da mladi Splićanin nije došao u sukob ni sa kim. Istražitelji pokušavaju da saznaju zbog čega je napustio klub i gde je nestao. Poslednji poziv uputio je ka drugarici Maji, ali mu se ona nije javila. Poslednja poruka je bila “Gde si ?”.

– Dan nakon nestanka pustio sam sinu poruku. Rekao sam mu da mi se javi. Često gledam u telefon. Pored njegovog imena stoji informacija da je poruka neisporučena- kaže Periš.

