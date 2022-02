ŽENA MU UMESTO RUČKA SERVIRALA - SEKIRU U GLAVU! Zoran za stolom dobio batine, tvrdi da ga supruga redovno JURI PO KUĆI, ali da BEZ NJE NE MOŽE (VIDEO)

Savetuje mladim muškarcima da se “udaju”, odnosno da se presele kod supruge, tasta i tašte i da, kada im brak postane naporan – jednostavno odu kući.

Zoran Prvulović seo je jednog dana da ruča, a umesto jela, dobio je – sekiru u glavu! Da nije tužno, bilo bi smešno. Rođena žena sa kojom je već 35 godina u braku, napala ga je usred ručka, a Zoran je za “Novo vikend jutro” ispričao kako je izvukao živu glavu.

- Žena i ja smo sad u fazi kad se trpimo: trpim ja nju, trpi ona mene. Naiđe joj vreme kad je nervozna, pa počne da provocira, a ima i jezik i neprimeren rečnik. I tako ja trpim njene uvrede. Znate kako kaže narod: ljubavi ima u prvoj godini braka, narednih pet se bijemo i svađamo, a posle toga se trpimo – priča Prvulović.

Savetuje mladim muškarcima da se “udaju”, odnosno da se presele kod supruge, tasta i tašte i da, kada im brak postane naporan – jednostavno odu kući.

Govoreći o inicijalnoj temi, Prvulović kaže da ga supruga često “juri po kući”, a da je tog dana do upotrebe sekire došlo posle rasprave.

- Bio sam napolju ceo dan, sekao sam drva. Kada sam ušao da jedem, tamo oko 5 popodne, supruga je došla do mene, besna i cinično mi rekla da imam propušten poziv i da me je “neka ili neko zvao”. Ja uzmem telefon pred njom, nađem broj, pozovem ga, a sa druge strane se javi moja snajka koja je htela da me nešto pita. Završio sam razgovor i seo da jedem – priča Zoran.

Objašnjava da je sve vreme tokom ručka slušao zvocanje supruge koja se praktično iznervirala jer na telefonu nije bila švalerka, već samo snaja.

- Ona je htela da mi nađe švalerku! Ja joj prebacim to što me je napala, a za sve to vreme ona hoda po sobi oko mene. Ustao sam i odgurnuo je spoljnim delom šake, a sud je to procenio kao šamar. Vratio sam se da jedem supu, pomislio sam da treba bar da se najedem i napijem, da budem sit kada me prijavi policiji i oni me odvedu da dam izjavu – priča Zoran.

Dodaje da se ipak nije najeo jer je u jednom trenutku ona podigla sekiru i zamahnula u njegovom pravcu.

- Ustanem i otmem joj sekiru! Istog momenta sam otišao u policiju. U stanici sam prijavio pokušaj ubistva, a izjavu sam davao tri sata. Nakon toga, odveli su me na psihijatriju, gde sam prespavao. Odveli su me tamo jer su mi našli da sam pre 7 godina bio u Kovinu – prića Zoran.

Dobio je, kaže, zabranu prilaska i zabranu komunikacije sa suprugom, kao i iseljenje iz stana. I posle svega, kako kaže, bez nje ne zna da li bi mogao da živi, nedostaje mu i ne mrze se, već se “povremeno preziru”.

- Ženu nisam video 12 dana. I volim je i dalje, ali predao sam zahtev za razvod – priča Zoran.