'MATEJ OTIŠAO AUTOMOBILOM?' Postoje 2 važna detalja u slučaju nestalog Splićanina! Opet se oglasio njegov otac!

Matej Periš, mladić iz Splita, nestao je u Beogradu u noći između 30. i 31. decembra prošle godine i od tada mu se gubi svaki trag.

Njegov otac Nenad ne gubi nadu i samo želi da zna gde je Matej sada.

Mesec dana se vodi istraga i ostalo je ključno pitanje, odnosno odgovor gde je Matej? Da li je sa one pozicije, platforme kod restorana, ušao u vodu ili je na nekom drugom mestu izašao ili otišao automobilom? To je meni jedino bitno i na to sam koncentrisan, a na druge stvari koje su propratne gde izlaze informacije i poluinformacije, na njih manje obraćam pažnju, jedino je bitno da ga što pre pronađem – rekao je Nenad Periš.

Mladić koji pliva u Savi nije Matej?

– Policija je rekla da je mobilni registrovan u vodi, ali policija koliko ja znam nije rekla niti tvrdi da je predmet u vodi Matej, da je plivač Matej, to niko nije rekao i toga se držaim – istakao je on.

Govorio je i o signalu telefona koji je registrovan kod Velikog ratnog ostrva.

– Rekli su da je signal telefona zabeležen dva i po sata kod Velikog ratnog ostrva, što takođe u celoj rekonstrukciji daje nelogičnosti, telefon u vodi može biti pola sata, a da radi. Druga važna stvar je da ako je već osoba u vodi bila Matej, nemoguće je da dva i po sata bude na površini reke jer telefon daje signal na površini – objasnio je on i dodao “puno toga je urađeno, a i dalje ne znamo šta se tačno dogodilo”.

Rekao je i da je poznavao trojicu ili četvoricu Matejevih drugova sa kojima je bio na dočeku Nove godine.

Sreli smo se na jednoj utakmici, bio sam sa ćerkom i Matejom i tada sam im rekao da li je pametno da idu tako daleko za doček Nove godine? Oni su prijatelji od prvog razreda osnovne škole, znam ih, znam Majinu mamu i brata i oca – kazao je Matejev otac.

Ispričao je i da je u policiji pregledao sve snimke sigurnosnih kamera.

– Pogledao sam snimke sa kamere u policiji koja je jasna i visoke rezolucije, ne vidim da je tamo bilo događaja, da je sa nekim bio u kontaktu. Vidi se njegov dolazak i nema kontakta da neko još dolazi. Nemamo vidljiv ulazak u vodu, a posle imamo signal telefona. Da li je došlo do nesrećnog slučaja, pa da je upao u vodu, to je ono što me muči – istakao je on.

Nenad Periš dodaje i da se ne opterećuje infomacijama koje se pojavljuju u medijima i da ne zna čemu služe priče koje odvlače pažnju sa istrage.

– Puno sam stvari posredno čuo, ne čitam to i ne želim da se opterećujem, to samo odvlači priču. Mene interesuje gde je Matej i da ga nađem što pre i želim da ga pronađem na bilo koji način, sve ću prihvatiti. Ne razumem čemu služe te priče, kakav zaključak da donesem da mi rekonstruišemo stvar na način gde unutra stavljamo pogrešne stvari? – zaključio je on.