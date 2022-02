'KLINCI NISU PRI SEBI, SVAŠTA UZIMAJU, PIJU' Ispovest prijatelja uličnog svirača iz Novog Sada koji je UBIJEN ZBOG 390 DINARA

Žarko R. je tukao Blekija nogama i rukama sve dok ga nije ubio.

Poznatog novosadaskog uličnog svirača, Kristijana Kostića Blekijana smrt je pretukao Žarko R., (21) iz Žablja. Pre napada sedeli su u istom lokalu. Vest o ubistvu uličnog svirača potresla je njegove kolege i mnoge Novosađane koji su ga svakodnevno viđali kako svira gitaru u centru grada. Od zadobijenih povreda Bleki je preminuo u Kliničkom centru.

Kako je navela policija, tukao ga je rukama i nogama, a Hitna pomoć je oko pet ujutro primila poziv da na pločniku u Kosovskoj ulici leži muškarac bez svesti. Reč je o novosadskom uličnom sviraču Kristijanu Kostiću Blekiju.

- Ja sam živeo kod njega. Znači, ručali smo zajedno i svirali i to. On je bio stvarno divan čovek i nikad nije bio agresivan. Bio je jedino agresivan prema sebi. Nije pomogao samo meni, već i većini ljudi koje sam ja znao - ističe Andrija Daraboš, ulični svirač iz Novog Sada koji je dobro poznavao žrtvu. Vest da je juče preminuo od posledica prebijanja, te da je za to delo osumnjičen mladić od nepune 22 godine, ih je, kažu, zatekla.

- Jako je brutalno. Ne znam, nemam reči, iskreno da vam kažem - dodaje Daraboš.

Osumnjičeni će biti izveden pred tužioca, a izjavu koju je dao inspektorima, prenose mediji. Od Blekija je navodno tražio novac, a kada mu je dao 390 dinara uz obrazloženje da je to sve što ima, usledila je besna reakcija. Koliko su česti napadi na ljude koji žive ili rade na ulici, statistika je kojom policija u ovom trenutku ne raspolaže. Blekijevi prijatelji pričajli su o svojim iskustvima.

- Ima dosta tih klinaca koji nisu baš pri sebi. Svašta se tu nešto uzima, pije se. Jedan je, recimo, hteo da me izbode nožem - prisetio se ulični pevač.

Podsetimo, Kristijan je imao i svoj kanal na Jutjubu, na kom je objavljena obrada pesme Vojvođanskog benda "Neko kao ti", a u komentarima ispod se ljudi koji su ga poznavali opraštaju od njega. Kako je portparol Hitne pomoći dr Zoran Krulj naveo za 021.rs da su primili poziv oko pet časova ujutru sa informacijom da se u Kosovskoj ulici, ispred broja 7a, nalazi muškarac bez svesti. Ekipa Hitne pomoći je povređenog muškarca zbrinula na licu mesta i prevezla ga na odeljenje reanimacije u Urgentni centar.