Prijavile ga majke: Predložen pritvor čoveku koji se predstavio kao vojni policajac, pa dodirivao devojčice

D. S. (27) iz Kisača, koji se sumnjiči da se lažno predstavljao kao vojni policajac i neprimereno dodirivao devojčice, na teret se stavlja sedam krivičnih dela za nedozvoljene polne radnje.

On je izveden pred zamenika javnog tužioca koji je predložio produžavanje pritvora na 30 dana. Osim za nedozvoljene polne radnje, ovaj mladić sumnjiči se i za lažno predstavljanje.

- D. S. je danas saslušan u Osnovnom javnom tužilaštvu na okolnosti navedenih krivičnih dela, te je ovo Tužilaštvo nakon saslušanja protiv njega podnelo predlog za određivanje pritvora sudiji za prethodni postupak Osnovnog suda u Novom Sadu, zbog mogućnost ometanja postupka uticanjem na svedoke, kao i zbog osobitih okolnosti da osumnjičeni može u kratkom vremenskom periodu ponoviti krivično delo - kažu za Blic iz tog tužilaštva.

Svim maloletnim oštećenima određen je status posebno osetljivih svedoka.

- U grupi su bila tri momka i ostalo su bile devojčice. On se u uniformi Vojske Srbije predstavio kao vojni policajac i zatražio dokumente od svih. Dodirivao je maloletne devojčice, od koji najmlađa ima 16 godina. Majke tih curica su ga prijavile policiji. Nakon toga, to je isto to uradio i jednoj devojčici u Sremskoj Kamenici, nakon čega je uhapšen - rekli su ljudi bliski istrazi.

D. S. je dečacima u Rumenki je samo tražio dokumente, dok je devojčice neprimereno dodirivao.

Sud će sutra da odluči o tome da li će mu pritvor bit produžen na 30 dana.

