Marko Markanović je administrator grupe "Nestali Matej Periš" i viber grupe "Pravda za Mateja Periša". Sada se prvi put oglasio za medije.

Matej Periš postao je simbol koji je ujedinio čitav region. Svi žele da bude pronađen živ i zdrav. Svi pokušavaju da na neki način doprinesu istrazi. Iz tog razloga napravljene su i grupe na društvenim mrežama preko kojih ljudi komuniciraju i daju svoj doprinos rasvetljavanju misterije nestalog Splićanina. Marko Markanović, je upravo čovek koji je stvorio grupe na društvenim mrežama, a koje imaju za cilj Matejev pronalazak. Markanović je administrator grupe "Nestali Matej Periš" i viber grupe "Pravda za Mateja Periša".

"Što se tiče društvenih mreža, tu su Instagram, Fejsbuk i Viber grupe. Profil koji je napravljen prati 20.000 ljudi, dnevno prođe pola miliona ljudi na profil. Danas svaka osoba ima mobilni telefon, vesti čitaju preko telefona, tako sam došao na ideju da otvorim profil na mrežama. Javljaju se ljudi iz Hrvatske, Bosne, Srbije, Nemačke, Švedske, Amerike...", priča Marko, pa dodaje:

"Ljudi nude uglavnom novčanu pomoć, bio je veliki odziv ljudi da žele da pomognu novčano. Većinom ljudi gledaju snimke koje ljudi izbacuju na svoje Jutjub kanale, moram da dodam da je veliki problem to što ljudi fotošopiraju snimke i fotografije da bi dobili na publicitetu, ima mnogo profila koji se navodno bave istragom, a zapravo skreću sa nje", kaže on.

Marko tvrdi da su njegovi Instagram i Viber profili jedini koji izbacuju validne infromacije, kao i da je on u stalnom kontaktu sa Nenadom Perišom, a kaže i da neretko stižu pretnje na profil.

"Pretnje obično dolaze meni koji vodim taj profil, to Nenadu i ne javljam, ne želim da smetam čoveku. Ako mi taj dan dođe 10 pretnji, taj mobilni odnesem u policiju i oni reaguju. Poliicija svaku dojavu proveri, lažne dojave su tu da se skrene sa istrage. Dolazile su dojave da je Matej viđen u Novom Sadu, Beogradu, nijedna dojava nije bila tačna", kaže Markanović.

On je dodao da su ljudi na mrežama veoma loše reagovali na Matejevu drugaricu, Maju Soptu:

"Ljudi su loše reagovali na Maju, jer je imala par kikseva u izjavama, ljudi su ogorčeni na nju, da li je umešana ili nije, to ne znam sa sigurnošću. Ja verujem da je ona umešana u to. Ne mogu optužiti osobu bez ikakvog dokaza, ali da ima prste u svemu tome ima", rekao je on. On je u kontaktu sa jednim Matejevim prijateljem, a stalno je na vezi sa srpskom i hrvatskom policijom.

Autor: