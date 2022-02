PROŠLA JE PAKAO! Sobarica Milica posle šest godina više nije pod istragom, ubistvo hotelijera u Niškoj Banji i dalje misterija

Drago mi je da je pravda pobedila, ali ništa meni ne može da nadoknadi ono što sam preživela.

Nikakav novac, nikakava potvrda da sam nedužna ne mogu da izbrišu strašna sećanja na to što se dešavalo ovih skoro šest godina. Taj stres koji sam preživela, to je nešto što nikada neću moći da iskorenim. To su traume za ceo život".

Ovim rečima počinje ispovest Milica Dimitrijević (33) iz Niša koja je bila osumnjičena da je sa nepoznatom osobom u novembru 2016. godine ubila Dejana Dejančića (51), vlasnika vile "DND" u Niškoj Banji te da je pokušala da ubije recepcionera Dejana Jovanovića koji je umro od povreda, ali je posle pet godina Više javno tužilaštvo u Nišu danas odustalo od istrage usled nedostatka dokaza.

Ona kaže da su osim nje, i njen branilac i porodica od prvog dana znali da je nedužna, ali da je strahovala da neće uspeti da to dokaže.

Verovala sam, znam da nisam bila kriva

- U šoku sam još, sve ovo nije trebalo ni da se desi, da istraga ide u tom pravcu. Za ovih pet, šest godina svašta je bilo lošeg - da te optuže za nešto za šta nisi kriv, da te ljudi osuđuju, da te okolina odbacuje, da porodica prolazi kroz sve to… Prvenstveno ja, i zdravstveno psihički. Nije bilo nimalo lako da ti od nekog lica koje je bilo oštećeno tog dana postaneš neko ko je osumnjičen. Verovala sam, znam da nisam bila kriva, ali nisam verovala da mogu da se izborim sa tim, da mogu da dokažem da sam nedužna - kaže Milica.

Ona je u istražnom pritvoru provela šest meseci i još šet meseci u kućnom pritvoru, ali joj je još teže padala strahovanja da će nevina biti osuđena na višegodišnu kaznu zatvora, kao i osude koje je trpela od okoline.

- Nije teško bilo samo u pritvoru, tu su bile pretnje zatvorom za nešto što nisi uradio a država je protiv tebe. Borila sam se sa svim tim. Imala sam dosta problema. Nisam mogla posao da nađem. Ko bi u takvoj situaciji, ko me ne zna, meni verovao? Svi su me osuđivali, ne znajući me i ne znajući istinu. Jedva sam našla posao, ljudi su me sa strane odbacivali, osuđivali. Takav mi je status bio, morala sam da se dokazuejm da sam radnik da bih zadržala radno mesto. Prošla sam kroz pakao. Ja sam znala da nisam kriva još prvog dana, drago mi je što će slučaj da se reši, što sam ja oslobođena svega i što to imam napismeno. LJagu sa imena ne mogu da skinem, to ostaje zauvek. To sam prihvatila", kaže Milica.

Zbog deteta se strahovi pojačali

Nakon ukidanja pritvora, ona se ostvarila i kao majka a dete je u međuvremenu napunilo tri i po godine.

- To su veliki strahovi, da si ti majka, da si u obavezi da čuvaš dete a da si još uvek pod istragom i da još uvek ne veruješ da će neko da da reaguje kako treba i da će istina da bude prihvaćena. Ne postoji dan da se na to pomisli, ne postoji dan da nisam živela sa tim strahovima da pravda neće biti zadovoljena i da ću ja biti nedužno osuđena. Kada je došlo dete, ti strahovi su bili još veći, sve je bilo još teže. Ovo je šesta godina, to nije malo. To su stresovi koji ne mogu da se zaborave. I za porodicu i za mene. Svi su mi se razboleli, imaju trajne posledice… Deda mi je umro kada sam bila u pritvoru - otkriva Milica .

Nije menjala iskaz od prvog dana

Milica nije imala snage da ponovo oživljava sećanja i govori o tome šta se dešavalo kobnog dana u DND vili, ali je istakla da je sve navela u istrazi I da svoj iskaz nije menjala od prvog dana.

- Sve što se izdešavalo rekla sam u tužilaštvu, ne mogu da pričam o tome jer me toliko potriše. To su stvari koje sam 1.000 puta morala da iznosim i da se suočavam sa tim potresnim slikama - kaže ona. Istraga se nastavlja protiv NN osobe

Hotelijer je ubijen 5. novembra 2016. godine dok je bio u sobi sa Dimitrijevićevom koja je radila kao sobarica. Isprva se sumnjalo da je ubistvo počinio Dejan Jovanović koji je upao u sobu a da je nakon toga ispalio hitac sebi u glavu. Policiju je pozvala sobarica koja je uspela da pobegne. Kada su policijske snage upale u vilu uz upotrebu šok bombi zatekle su Jovanovića jedva živog i on je odmah prevezen u bolnicu gde je preminuo dva meseca kasnije. Onda je usledio preokret u istrazi nakon okrivanja DNK traga sobarice na pištolju i hapšenje Dimitrijevićeve koja se branila da je Jovanović pokušao da joj stavi pištolj u ruke te da je tako došlo do njenog biološkog traga na oružju.

Nakon petogodišnje istrage, tužilaštvo je odbacilo krivičnu prijavu protiv Dimitrijevićeve uz obrazloženje da "ne postoji dovoljno dokaza za optuženje" te da će isitraga biti nastavljena protiv nepoznate osobe. Motiv ubistva do danas je nepoznat. U početku se spekulisalo da je Dejančić ubijen iz koristoljublja ali dosadašnjom istragom za to nisu pronađeni dokazi. Prema nezvaničnim saznanjima u vili je pronađeno 8.000 evra i priznanice o pozajmici većeg iznosa novca, što ne ukazuje, za sada, da je hotelijer bio žrtva pljačke.