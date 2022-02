MATEJ JE ŽIV? Informacija iz policije uliva nadu! 'Snimak u kom silazi do Save NIJE MERODAVAN!'

Privatni detektiv Braca Zdravković navodi da uvek polazi od traganja za živom osobom i da je najmanja mogućnost da se Matej Periš zapravo utopio.

Danas je inače 55. dan od kako je nestao Matej Periš iz Splita. Mnoge spekulacije su bile u medijima dok su do srpske i hrvatske policije stizale različite informacije tokom prethodne dve nedelje. Od toga da ga je jedna internacionalna manekenka videla u nemačkom gradu Minhenu kako diže pare na bankomatu do toga da je viđen u Novom Sadu u jednom starom železničkom vagonu. Poslednje informacije govore da je viđen u Arizoni u jednom kazinu.

- Najintrigantnija stvar u ovom slučaju je što još nema Mateja Periša. Kada se ispituje neki slučaj, daju se pretpostavke, a što ih više ima slučaj je kvalitetniji. Dolazimo do kvalitetnih zaključaka šta bi moglo da se desi. Kad sam počeo da radim na ovom slučaju, u nekom vidu potrage, pojavilo se 12 pretpostavki koje su mogle da se dese. Kako prolazi vreme, jedna po jedna se anulira, a dolazimo do neke 3-4 koje su u igri i mislim da će one pokazati rezultat - istakao je Zdravković.

Privatni detektiv je otkrio šta se desilo te noći pre nego što je Matej napustio klub.

- Matej je te večeri, uživajući u tom provodu sa svojim društvom, konzumirao veću količinu alkohola. Pre toga su večerali u restoranu "Ambar". Po rečima njegovih prijatelja, pre restorana su u blizini Skadarlije konzumirali veću količinu spida, koju su najverovatnije doneli iz Zagreba. Samim tim kad momci prenose preko granice drogu, rizikuju da budu i uhvaćeni, a to znači da ih nije čekala ovde nekakva ekipa od koje je trebalo da preuzmu drogu. Kako je prolazilo veče, ostali su bez tog spida i došli su iz "Ambara" u klub "Gotik" odnosno sadašnji "Magacin". Tamo su počeli njihov nerezervisani provod - rekao je privatni detektiv.

Dotakao se snimka sa kamera gde Matej silazi niz stepenice i gde se došlo do pretpostavke da je ušao u reku.

- Ima snimak gde navodno silazi niz stepenice, mada nije merodavan, zato što to nisu službene kamere ministarstva policije, već su kamere lokalnih objekata. Vrlo je nejasan snimak. Samim tim postoji slučaj da je ušao u Savu i izašao jer je izvrsan plivač i polazim uvek od pretpostavke da se traga za živom osobom. Najmanja mogućnost ostaje da se traga za telom - rekao je privatni detektiv.

Naveo je da mu sama izjava MUP da će ispitati čak i ne tako sigurne situacije uliva nadu da je Matej živ.

- Ohrabrujuće je to da su ga ljudi viđali ovde ili onde, manekenka Lidija koja se javila iz Minhena, a koja ga je videla tri puta u toku dana kako podiže novac na bankomatu. Ja lično ne verujem u to, ali mi je ulilo nadu da je živ. To je izjava MUP da će ispitati situaciju, ako ispituju situaciju, znači da nisu sto posto sigurni da se dečko utopio - naveo je privatni detektiv.