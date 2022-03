7 GODINA OD ZLOČINA KOJI JE ŠOKIRAO SRBIJU! Glumica satarom iskasapila majku i baku: JOŠ IH SANJAM ŽIVE, strašno je to što sam uradila

Zločin se dogodio 2. marta 2015. godine, nakon što se Teodora posvađala sa majkom.

Glumica Teodora Viktorović, unuka proslavljenog glumca Mihajla Viktorovića, pre tačno sedam godina, u stanu u Mileševskoj ulici u Beogradu, ubila je satarom majku i baku, Ljiljanu i Ivanku Đukić.

Zločin se, da podsetimo, dogodio 2. marta 2015. godine, nakon što se Teodora posvađala sa majkom.

- Ona je ušla u kuhinju da spremi hranu za tada šestomesečnu ćerku i nehotično probudila majku. Majka je počela da se raspravlja sa njom, pa je Viktorovićeva dograbila sataru i ubila majku, a onda i baku koja je spavala. Posle toga je oružje obrisala, ruke oprala u kupatilu i sela na pod i pila votku i tablete - ispričao je izvor iz istrage.

U stanu je u vreme zločina bila beba, dok je Teodorin suprug nešto ranije odveo njihovog sina u vrtić, pa se vratio, prošetao psa i zaspao.

- Probudila me je Teodorina vriska, imala je krv na dukserici. Mislio sam da je pokušala da se ubije, ali se ona zatvorila u kupatilo. Kada sam došao do vrata rekla mi je "Pobila sam ih, neće me više zaje*avati". Tada sam shvatio šta se desilo - ispričao je nevenčani suprug pred sudom.

Završila studije Teodora Viktorović završila je glumu u klasi Mirjane Karanović. Njena tetka Olivera Viktorović takođe je poznata glumica, kao i deda Mihajlo Viktorović koga publika pamti kao legendarnog Ciganovića iz "Boljeg života".

Suprug je govoreći o porodičnim odnosima, rekao da se Viktorovićeva često sukobljavala s majkom, kao i da su im svi savetovali da se odsele, ali da ona nije želela.

- Pre nego što smo otpočeli zajednički život, ona je konzumirala narkotike, a posle je počela da pije - rekao je.

Viktorovićeva je na suđenju priznala zločin.

- Kajem se, strašno je to što sam uradila. Smatram ih još uvek živima i sanjam ih kao žive. Nije mi lako, to su moje majka i baka, teško mi je zbog svega - rekla je na početku suđenja i zaplakala Teodora Viktorović:

Majka je vikala na mene, videla sam poluotvorenu fioku i u njoj sataru. Poslednje čega se sećam je njena raščupana kosa i oči.

Ona je u iskazu navela i da ju je majka maltretirala, te da je posle razvoda roditelja uglavnom živela sa bakom i dekom.

- Tukla me je do 24 godine. Jednom mi je držala nož ispod vrata i pretila da će me zaklati ako joj baka ne da sok.

Ona je pred Višim sudom u Beogradu osuđena na 30 godina zatvora.