'UBILI BI GA, DA SU HTELI!' Lekari se bore za život navijača iz Novog Sada - ranjen u sačekuši!

M.M. (32) koji je juče ranjen u sačekuši ispred svoje zgrade u novosadskom naselju Detelinara nalazi se u teškom stanju i lekari mu se bore za život, a nadležni iz Kliničkog centra Vojvodine kažu da je teškog opšteg stanja i hemodinamski nestabilan.

- Pacijent M. M. nakon hirurškog zbrinjavanja prostrelnih rana desnog donjeg ekstremiteta je teškog opšteg stanja, hemodinamski nestabilan i nad njim se sprovodi intenzivan konzervativni tretman. Pacijent je smešten na Klinici za anesteziju, intenzivnu terapiju i terapiju bola u Urgentnom centru – izjavio je portparol Kliničkog centra Vojvodine Siniša Knežević.

Kako nezvanično saznaju mediji, povređeni mladić zbog lošeg zdravstvenog stanja još nije ispitan od strane policije koja intenzivno traga za počiniocima skupljajući sav dokazni materijal u nadi da će brzo rasvetliti sve okolnosti ovog incidenta i pronaći napadače.

Izvor iz novosadske policije kaže da ne postoji savršen zločin jer uvek ostane neki trag za koji mogu da se uhvate istražni organi i smatra da će počinioci ovog krivičnog dela biti brzo identifikovani ali da je veliko pitanje i da li će biti procesuirani, piše Blic.

- U ovakvim slučajevima veliku ulogu igra to da li oštećeni želi da sarađuje sa policijom što nisam siguran da će sada biti slučaj sudeći po debljini dosijea povređenog i činjenice da je povezan sa određenim kriminalnim grupama. Ukoliko oštećeni M.M. bude želeo da sarađuje i da identifikuje napadače kada ih pronađemo u svojstvu osumnjičenih, tužilaštvo će lako graditi slučaj. U suprotnom, biće jako teško dokazati njihovu krivicu. Za sada lako možemo doći do zaključka da ovo nije bio pokušaj likvidacije mada će se sigurno pravno tretirati kao pokušaj ubistva. Počinioci da su hteli, verovatno bi ga i ubili. Ovako, deluje kao upozorenje zbog nekih neraščišćenih računa a sa kim, odnosno da li su izvršioci kojih je bilo dvojica delovali samoinicijativno ili po nečijem nalogu, to tek treba da utvrdimo – priča izvor.