PUCNJAVA U NIŠU PO RECEPTU ZEMUNSKOG KLANA: Ranili ga iz automobila u pokretu, a on nije hteo da sarađuje s policijom

D.T. je prilikom ispitivanja rekao da ne zna ko je pucao, a nije mogao da kaže ni iz kog automobila je pucano.

Nišlija D.T. (27), na koga je pucano juče oko 9,00 sati preko puta tržnog centra "Stop šop" u Nišu, od ranije je poznat policiji s kojom nije hteo da sarađuje, odnosno nije sam prijavio da je pogođen u nogu.

On se kretao iz pravca Niške Banje ka gradu kada je Bulevarom cara Konstantina naišao automobil iz koga je pucano u pokretu.

Kada je upucan u nogu, on to nije prijavio, nego je privatnim automobilom odvezen u bolnicu nakon čega je pušten kući, a po službenoj dužnosti je slučaj prijavljen policiji.

"To su nesumnjivo bili pucnji opomene na način koji je nekada bio specifičan za 'zemunski klan'. Poslata je poruka da bi za njega sledeći put moglo da bude fatalno. On nije hteo da sarađuje s policijom. Kada je upucan, njega je u Univerziteski klinički centar dovezao neki džip tako da postoji mogućnost i da je pozvao nekog nakon incidenta. To se dogodilo negde kod 'Stop šopa'. On je išao iz pravca naselja Brzi Brod prema gradu peške, a postoji mogućnost da je danima praćen i da je pucao neko ko dobro poznaje njegovo kretanje. Tada je vozilo proišlo pored njega i zapucano mu je u noge što se smatra nekom vrstom opomene. Dovezen je u niški Klinički centar sa prostrelnom ranom. Sumnja se da su bila najmanje dvojica napadača odnosno dok je jedan pucao, drugi je vozio", rekao nam je izvor iz istrage.

D.T. je prilikom ispitivanja rekao da ne zna ko je pucao, a nije mogao da kaže ni iz kog automobila je pucano.