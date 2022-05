KO JE NAVIJAČ RADA IZREŠETAN NA BANJICI? Bio je 'STRAH I TREPET': Izbo mladića u kafiću, a 6 dana kasnije UBIJEN JE NJEGOV DRUG

Luka Perenčević, mladić koji je dovođen u vezu sa ubistvom Filipa Lepojevića i ranjavanjem Alekse Đukanovića na Banjici 2020. godine, likvidiran je jutros na Banjici u Beogradu. Pernčević je, kako navode mediji, navijač Rada.

Za ubistvo Lepojevića i ranjavanje Đukanoviće terete se braća Rakočević, Petar, Radovan i Uroš, međutim, na suđenju je više puta pomenuto ime Perničevića, kao osobe koja je započela sukob koji je i doveo do ubistva Lepojevića.

Naime, kako su optužena braća svedočila na suđenju, šest dana pre nego što je Lepojević, drug danas likvidiranog Pernčevića, ubijen u kafiću na Banjcii došlo je do sukoba između Uroša Rakočevića i Luke Pernčevića.

Braća su na suđenju ispričala da je tog dana Perničević nožem više puta u leđa ubo i po rukama isekao njegovog brata Petra Rakočevića.

- Luka je mog mlađeg brata Uroša nožem više puta ubo u leđa. Skočio sam da ga odbranim, a tada je i mene isekao po šakama. Meni je onda konobar razbio flašu o glavu, zbog čega sam nosio 20 kopči. Ivan Nović, koji je bio s Pernčevićem, o Uroševu glavu razbio je kriglu, a kada smo išli u bolnicu tri puta je pucao u naš automobil - ispričao je na suđenju Petar Rakočević.

On je dodao da u Urgentnom centru nije smeo da kaže ko je napao njega i njegovu braću, jer je "znao s kim ima posla".

- Kad sam došao kući, posavetovao sam se sa ocem i sveštenikom i prijavio sam sve policiji. Inspektori su me savetovali da se sklonim, ali nisam mogao da odem, jer imam piljaru od koje živim, trudnu ženu i ćerkicu. Narednih dana viđao sam Luku Pernčevića, Lazara Kujundžića, Dejana Kovačevića, Filipa Lepojevića, Aleksu Đukanovića i Ivana Novića, kako autom obilaze i nadgledaju moju piljaru. Bio sam uplašen i nabavio sam pištolj za 300 evra - ispričao je tada on.

Petar Rakočević je ispričao da mu je posle nekoliko dana brat Uroš izašao iz bolnice i da su 5. septembra 2020, išli na previjanje rana od noža i da ih je vozio Radovan.

- Krenuli smo kući na ručak kod mame i blizu zgrade izašao sam iz auta da proverim da li je bezbedno ili možda čekaju da nas napadnu. Video sam na mostiću Pernčevića, Dejana i Lazara i potrčao sam do auta i vičem braći da bežimo. Pištolj sam držao u torbici, koju sam tad stavio između sedišta vozača i suvozača. Međutim, na krivini smo naišli na tamni automobil, koji je stajao, pa sam izašao da kažem vozaču da se pomeri. Kad sam prišao, video sam da vozi Aleksa, a Filip i Ivan su izašli iz auta. Filip je izvadio pištolj, i ja sam ga udario po ruci. Pištolj je ispao, sagnuo sam se da ga uzmem, a on me je šutnuo. Ja sam ga tad udario pištoljem po glavi, a on mene pesnicom u stomak. Udario sam ga ponovo pištoljem po glavi iznad levog uha i tad je opalio, a Filip je pao - ispričao je on.

Pismo roditelja mladića koje je napao Luka Pernčević

O ovom slučaju, pismo javnosti poslali su i roditelji braće Rakočević osumnjičene za ubistvo Pernčevićevog druga.

"Dana 29/30 avgust u lokalu "Lola bistro", na Banjici moja dva sina Uroš i Petar Rakočević sedeli su u navedenom lokalu sa prijateljima. U trenucima kada su platili račun I krenuli svojoj kući Uroš je otišao do toaleta i pri povratku primetio je Luku Perenčevića kako stoji kraj šanka i posmatra incidentnu situaciju koja se dešavala u lokalu. U tom momentu Uroš je video kako krigla pogađa Petra u čelo pri čemu je goloruk krenuo ka bratu. Tada mu Luka Perenčević prilazi s leđa i nožem zadaje 6 uboda u predelu leđa. Uroš u tom trenutku nije bio svestan ubodnih rana opasnih po život, a Luka je nastavio da ide prema mom drugom sinu Petru sa nožem u ruci koji i dalje niko nije primećivao. Kada je zadao dva uboda nožem u stomak Petru tada je Petar primetio nož i golim rukama uhvatio za oštricu noža braneći se što su kasnije i pokazali medicninski nalazi. Petar je uspeo da otme nož od Luke i u tom trenutku je dobio udarac flašom u glavu pri čemu je na kratko izgubio svest što su napadači iskoristili i pobegli iz lokala. Tek nakon napada na njih moji sinovi su shvatili da su izbodeni nožem I medicinsku pomoć su zatražili u Urgentnom centru gde im je zaustavljeno obilno krvarenje iz stomaka I glave", navedeno je u pismu, a potom se dodaje:

"Luka je terorisao Petrove i Uroševe prijatelje po Banjici"

"Dok su moji sinovi ležali u Urgentnom centru Luka Perenčević je terorisao po Banjici fizički maltretirajući sve Petrove I Uroševe prijatelje tako što su ih tukli, pretili, oduzimali novac i mobilne telefone zahtevajući da priznaju adresu gde moja dva sina stanuju gde su još I tražili da ih pozovu I namame kako bi mogli odmah na licu mesta da ih likvidiraju. Obzirom da je Petar prvi napustio lečenje u Urgentnom centru odmah je 31.08.2020. godine, saznavši u međuvremenu za aktivnost kriminalne grupe o svim događaima odmah je obavestio treće odeljenje MUP-a gde je podneo krivičnu prijavu protiv Luke Perenčevića i ostalih iz te grupe. Pošto su napustili Urgentni centar Petar i Uroš su previjanje nastavili u domu zdravlja Banjica, da bi juče 05.09.2020. godine obzirom da je bio vikend previjanje obavili u DZ Voždovac u Krivolačkoj ulici na koje ih je vozio moj najstariji sin Radovan Rakočević. Po povratku kući na Banjicu tražeći parking kod svoje zgrade u kojoj stanuju, iznenada su ih napale naoružane osobe gde je došlo do kontakta koji se na žalost završio kobno po napadače. Strahujući od novog napada moji sinovi su se udaljili sa lica mesta i obavestili treće odeljenje o samom događaju, kao i o lokaciji na kojoj se nalaze gde je policija odmah i došla", piše u pismu.

Likvidiran sa motora za dostavu hrane

Luka Pernčević likvidiran je jutros na Banjici. Prema nezvaničnim saznanjima, na njega su pucali sa motora koji je imao obeležja jednog dostavljača hrane.

Očevici kažu da su u likvidaciji učestvovale tri osobe!

Ubijeni je navodno odranije poznat policiji.