PIŠTOLJ JE SAM OPALIO? Na suđenju braći Rakočević za ubistvo Filipa Lepojevića sva trojica ispričala sličnu priču

Braća Rakočević, Petar, Radovan i Uroš, koji se terete za ubistvo Filipa Lepojevića i ranjavanje Alekse Đukanovića na Banjici prošle godine, iznela su odbranu na današnjem suđenju u Višem sudu. Sva trojica su ispričala podudarnu priču.

Petar Rakočević je kazao da je šest dana pre tog sukoba njegovog mlađeg brata Uroša u kafiću na Banjici nožem u leđa više puta ubo Luka Perenčević, a kad je on skočio da ga brani, i njega je isekao po šakama. Kazao je da mu je konobar razbio flašu od glavu, pa je nosio 20 kopči, a da je Ivan Nović o Uroševu glavu razbio kriglu, a kasnije je tri puta pucao u automobil kojim su odlazili u bolnicu:

U Urgentnom centru nisam smeo da kažem ko nas je napao, jer sam zno s kim imam posla. Kad sam došao kući, posavetovao sam se sa ocem i sveštenikom i prijavio sam sve policiji. Inspektori su me savetovali da se sklonim, ali nisam mogao da odem, jer imam piljaru od koje živim, trudnu ženu i ćerkicu. Narednih dana viđao sam Luku, Lazara Kujundžića, Dejana Kovačevića, Filipa Lepojevića, Aleksu Đukanovića i Ivana Novića, kako autom obilaze i nadgledaju moju piljaru. Bio sam uplašen i nabavio sam pištolj za 300 evra.

Petar Rakočević je ispričao da mu je posle nekoliko dana brat Uroš izašao iz bolnice i da su tog 5. septembra 2020, kad je ubijen Filip, išli na previjanje rana od noža i da ih je vozio Radovan.

- Krenuli smo kući na ručak kod mame i blizu zgrade izašao sam iz auta da proverim da li je bezbedno ili možda čekaju da nas napadnu. Video sam na mostiću Luku, Dejana i Lazara i potrčao sam do auta i vičem braći da bežimo. Pištolj sam držao u torbici, koju sam tad stavio između sedišta vozača i suvozača. Međutim, na krivini smo naišli na tamni automobil, koji je stajao, pa sam izašao da kažem vozaču da se pomeri. Kad sam prišao, video sam da vozi Aleksa, a Filip i Ivan su izašli iz auta. Filip je izvadio pištolj, i ja sam ga udario po ruci. Pištolj je ispao, sagnuo sam se da ga uzmem, a on me je šutnuo. Ja sam ga tad udario pištoljem po glavi, a on mene pesnicom u stomak. Udario sam ga ponovo pištoljem po glavi iznad levog uha i tad je opalio, a Filip je pao. Nisam držao prst na obaraču. Tad mi je pritrčao brat Radovan i odveo me do auta. Pozvali smo policijske inspektore i rekli šta se dogodilo. Kazali su nam da se sklonimo i onda su došli i priveli nas.

Petar Rakočević je rekao da je sa Lukom i Ivanom bio prijatelj i da su mu bili na svadbi, a da je ostale poznavao iz kraja.

Radovan je iznoseći odbranu ispričo isto i kazao da on nije imao oružje, dok je Uroš priznao da je uzeo pištolj koji je Petar ostavio u autu. Sudsko veće odbilo je zahtev odbrane da se braći ukine pritvor.

ALEKSA POGOĐEN HICEM U BUTINU

- Kad sam izlazio iz auta, čuo sam pucanj i video Filipa kako leži, a Petra na kolenima - kazao je Uroš Rakočević. - Vozač iz njihovoga auta Aleksa je iskoračio da izađe i tražio je nešto rukama oko volana. Mislio sam da ima pištolj. Rekao sam mu da ništa ne pokušava i opalio mu metak kraj noge da ga zaplašim. On me tad uhvatio za ruku da mi otme pištolj i ja sam opalio metak u njegovu butinu. Novića sam video kako beži i vratio sam se u auto.

PALJENJE LOKALA POSLE UBISTVA

Nekoliko dana posle ubistva Filipa Lepojevića na Banjici je zapaljena piljara Petra Rakočevića i cvećara koju je držala njihova sestra. Kako Petar kaže, mesec dana kasnije zapaljene su i prostorije njihovog pravoslavnog udruženja:

- Za paljenje lokala osuđen je Dejan Kovačević. Inače nam po Banjici pišu preteće grafite "smrt Rakočevićima", a mojoj majci lupaju na vrata kad dođe sa posla.