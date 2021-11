OVAKO BIJE JOKIĆEV BRAT! Braći Moris neće biti svejedno kada pogledaju ovaj snimak! NE ZNAJU S KIM SE KAČE (VIDEO)

Najbolji igrač Denvera Nikola Jokić isključen je u finišu utakmice jer je udario sa leđa Markifa Morisa, košarkaša koji je poznat po izuzetno "prljavoj" igri. Moris je pokušao da povredi Nikolu, udario ga je laktom i kolenom, pa je Srbin izgubio živce i žestoko uzvratio.

Ovaj incident izazvao je burne reakcije. Odmah nakon utakmice oglasio se brat Markifa Morisa, Markus Moris, koji važi za jednog od "naprljavijih" igrača u ligi. Markus je javno pretio Jokiću i to se nije dopalo Nikolinoj braći.

"Trebalo je stvari da ostaviš kako sad stoje, umesto da javno pretiš našem bratu. Tvoj brat je prvi napravio prljav potez. Ako napraviš bilo šta, budi siguran da ćemo te čekati", poručila su Markusu Jokićeva braća.

Najpoznatiji NBA blizanci očito nisu čuli šta je pre par godina rekao Danilo Galinari kada su ga pitali: Ko su Jokićeva braća?

Nemanja Jokic, one of Nikola Jokic’s older brothers, won his MMA debut last night in Denver via first round TKO. “When I got back home I knocked him out,” Jokic said at practice today. pic.twitter.com/Js2Eg6WnOz