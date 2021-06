OD NAJSLABIJE RANGIRANOG PIKA NA DRAFTU DO MVP TITULE: Nikola Jokić POMERA GRANICE u NBA ligi! (VIDEO)

Centar Denvera ne samo da je uzeo MVP titulu, što je sam po sebi uspeh vredan najvećeg divljenja, već je to uradio kao najniže rangirani igrač sa drafta ikad - bio je 41. pik kada su ga Nagetsi izabrali 2015. godine.

Jokić je prvi košarkaš iz Srbije dobitnik velikog priznanja najjače lige sveta, a tek treći Evropljanin, posle Dirka Novickog iz Nemačke i Grka Janisa Adetokunba.

