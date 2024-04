JOKIĆ POMERA GRANICE I PIŠE ISTORIJU NBA LIGE! Čudesni Somborac srušio velikog Vilta Čemberlena, uskoro će postati NAJBOLJI IKADA!

Srpski košarkaš Nikola Jokić postao je drugi najbolji centar u istoriji NBA lige po broju asistencija.

Na meču protiv Minesote Nikola je zabeležio sedam asistencija i tako pretekao na večnoj listi legendarnog Vilta Čemberlena. Jokić je sa ukupno 4.644 asistencije izbio na drugo mesto i ispred njega je ostao samo Karim Abdul Džabar koji je upisao 5.660 asistencija u karijeri.

Ako ovako nastavi, nema sumnje da će Jokić do kraja karijere oboriti rekord Džabara i postati najbolji asistent među centrima u istoriji najjače lige na svetu.



Nikola Jokic has passed Wilt Chamberlain for 2nd most assists by a Center in NBA history. pic.twitter.com/YnuJmREyN6