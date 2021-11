NOVE DEMONSTRACIJE U SAD? Oslobođen tinejdžer koji je iz kalašnjikova ubio dvoje na protestima u SAD (FOTO)

Tinejdžer Kajl Ritenhaus, oslobođen je optužbi za ubistvo nakon što je ubio dve osobe iz kalašnjikova, tokom skupa "Black Lives Matter" 2020. godine u američkom gradu Kenoša, u Viskonsinu.

Današnje suđenje je javnost pomno ispratila. Ritenhaus se teretio za ubistvo dva muškarca i ranjavanje trećeg, koje se dogodilo u avgustu prošle godine, prenosi DW.

On je u vreme incidenta imao samo 17 godina.

Protesti, za vreme kojih je bilo nereda, pljački i paljevine, pokrenuti su kada je policija pucala i paralizovala Džejkoba Blejka, a pucnjava se dogodila samo nekoliko meseci nakon ubistva Džordža Flojda.

BREAKING PHOTO: Kyle Rittenhouse broke down in tears, nearly collapsing as the jury announced they had found him not guilty of all charges. #RittenhouseVerdict pic.twitter.com/VA9qb5sE6k