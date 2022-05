ZA SAMO NEKOLIKO SATI UBIJENE DVE ŽENE U SRBIJI: Presudili im muškarci, pa digli ruku na sebe

Dva teška zločina danas su potresla Srbiju, a u oba je reč o ubistvu i jednom samoubistvu i drugom pokušaju samoubistva. U oba slučaja muškarci su ubili žene, pa digli ruku na sebe.

Dakle, u roku od samo nekoliko sati u Srbiji su usmrćene dve ženske osobe.

- Od početka godine ubijeno je bilo devet žena sve do danas, a sada je to već 11. Ja non-stop apelujem, pričam da se uradi sve što je moguće da se zaustavi nasilje nad ženama, ali kao da pričam u prazno - rekla je Vesna Stanojević iz "Sigurne kuće" za naš portal.

Jutros oko 7 sati u naselju Čepure u Paraćinu pripadnici MUP su zatekli dva tela.

- Bili su u emotivnoj vezi, on je ubio nju, pa sebe. Njegovo telo bilo je pored automobila, video ga čovek koji je tuda prolazio, a njeno u vozilu. Oružje je nelegalno, najverovatnije škorpion. Inače, on je bio oženjen, ali su bili u vezi, a ona je našla nekog drugog, pa on to nije mogao da podnese i to je najverovatnije motiv - rekao nam je sagovornik iz istrage slučaja.

Kako se saznaje, radi se muškarcu T.V. i ženi A.Ž.

Prema prvim informacijama, oni su na telima imali rane od vatrenog oružja.

U selu Rožanci u Barajevu muškarac S. J. (62) nožem je zaklao ženu S. Đ. (67), ubo je u leđa, a onda zaklao sebe u pomoćnom objektu i zapalio obe kuće.

- Ona je živela sama, bila je učiteljica, ovo je bio njen komšija, on je došao u njenu kuću, ubo je nekoliko puta u leđa, a potom zaklao. Onda je otišao u pomoćni objekat, zaklao sebe, pa zapalio i taj objekat. On je i dalje živ. Njeno telo je prevezeno beživotno - rekao nam je sagovornik iz istrage.

Zločin se dogodio oko 21.30 sinoć.

Njeno telo bilo je u jednom delu kuće, a njegovo u drugom objektu.