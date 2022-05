Sveštenik osveštao sve motore u selu, svoj zaboravio - dan kasnije POGINUO!

Sveštenik Dragan I. (43), koji je sinoć nastradao selu Svileuva nadomak Koceljeve kada je motorom marke "kavasaki" udario u automobil, dan ranije osveštao je sve motore iz sela gde je službovao kao i susedne Koceljeve, a samo svoj nije, piše Blic.

- Sudibina je, pričaju meštani, htela da, želeći da učini dobro delo i molitvom zaštiti sve vozače na putu, zaboravi da svoj motor istera iz garaže... On je dan ranije pozvao sve vozače i osveštao motore jer kreću moto skupovi i hteo je tako da ih zaštiti. Međutim zaboravio je svoj motor da istera uz garaže. Da li to ima neke veze, mi ne znamo, ali eto, desilo se da na svom motoru izgubi život - priča jedan od meštana Svileuve.

O svom proti meštani pričaju najlepše. Bio je, kažu, posvečen veri i porodici, a zahvaljujući njemu seoski hram je “progledao”.

- On je ovde došao iz Kaone, okolina Vladimiraca. Kad je stigao, crkva je bila zapuštena toliko da su meštani tarabama zatvarali vrata. On je sve obnovio, sredio i rekonstruisao. Za meštane je bio pravi duhovnik, pun razumavanja i lepih reči – priča meštaninin koji navodi da je Vladimir posetio Jerusalim jer je bio posvećen veri do zadnjeg dana.

Umro mu brat... Brata je, kažu, izgubio nekoliko godina ranije. Roditelji su im živi i sada tuguju za dva sina... - Kako će oni ovo preživeti, ja ne znam. Čuo sam da je pre nekoliko godina i brat poginuo u nesreći. Tuga velika. Za nas je on bio pravi prota i to je veliki gubitak za zajednicu - priča Moma iz Svileuve.

Meštani kažu i da se sveštenik nedavno izlečio od raka debelog creva.

- Taman kad se izlečio desilo se ovo - dodaju...

Okolnosti ove nesreće I dalje se ispituju. Kako saznajemo, vozač automobila ulazio je u svoje dvorište, a nakon udesa je izjavio da je motociklista bio mnogo daleko u trenutku skretanja.Nakon kontakta sa automobilom, sveštenik je leteo je nekoliko metara i udario u betonsku cev. Od siline udarca kaciga se razbila na desetine komada, a sveštenik je nastradao na licu mesta.