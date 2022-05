POSLE 4 I PO GODINE: Babićev vozač sam došao u zatvor!

Dejan Stanojević (38), vozač Koridrora Srbije koji je osuđen na četiri i po godine robije zbog teške nesreće na naplatnoj rampi u Doljevcu, juče se sam javio na izdržavanje zatvorske kazne u Kazneno - popravni dom u Požarevcu, saznaje “Blic”.

Time je posle skoro tri meseca, od kada mu je dat prvi nalog da se javi u požarevačku kaznionu, okončano izvršenje presude Osnovnog suda u Nišu kojom je oglašen kriv za nesreću u kojoj je 31. januara 2019.godine poginula Stanika Gligorijević (52) iz Debelice kod Knjaževca a pet osoba je teže i lakše povređeno.

Stanojević je, kako je „Blic“ pisao, nakon nešto više od dve godine od nesreće, 22.aprila prošle godine u Osnovnom sudu u Nišu osuđen na tri godine i 10 meseci zatvora zbog teškog dela protiv bezbednosti javnog saobraćaja. No, na presudu se žalilo i Osnovno javno tužilaštvo i njegov branilac pa je Apelacioni sud u Nišu 12.novembra 2021.godine presudu preinačio i kaznu povećao na četiri godine i šest meseci. Presuda je 23.decembra prošle godine upućena Osnovnom sudu u Nišu koji je, nakon pravosnažnosti i izvršnosti rešenja, 27.januara 2022.godine uputio nalog za izvršenje kazne zatvora Prvom osnovnom sudu u Beogradu. Taj nalog je 11.februara, prosleđen Odeljenju za izvršenje krivičnih sankcija Drugog osnovnog suda u Beogradu na dalju nadležnost i postupanje budući da je adresa prebivališta osuđenog na teritoriji GO Rakovica.

Tada i počinju pokušaji Stanojevića da izvrda odlazak na robiju na sve moguće načine. Naime, 21.februara 2022. godine sud mu je prvi put naložio da se 1.marta 2022. godine javi na izdržavanje kazne zatvora u KPZ Požarevac, ali je on podneo molbu za odlaganje izvršenja kazne zatvora, istakavši da u porodici samo on radi i izdržava dvoje maloletne dece i nezaposlenu suprugu, da mu je potrebno vreme da materijalno obezbedi porodicu pre odlaska na izdržavanje kazne, kao i da ima zdravstvene probleme. Naloženo je veštačenje medicinske dokumentacije koju je podneo nakon čega je 23.marta predsednik Drugog osnovnog suda u Beogradu doneo rešenje o odbijanju molbe za odlaganje izvršenja kazne zatvora. No, na to rešenje Stanojević je 1.aprila podneo žalbu Višem sudu u Beogradu koji je 13.aprila odbio kao neosnovanu. Time je rešenje predsednika Drugog osnovnog suda u Beogradu o odbijanju molbe postalo pravosnažno. To rešenje je Stanojeviću dostavljeno 4.maja nakon čega je trebalo da se javi u Požarevac najkasnije u roku od tri dana odnosno 7.maja. Ali, on to nije učinio pa je drugi osnovni sud izdao naredbu Policijskoj stanici u Rakovici da ga dovede u zatvor u Požarevac, koja je ekspedovana 13.maja. U ovom trenutku nije poznato da li je Stanojević pokušao da “izvrda” policiji koja je trebalo da ga dovede na robiju, ili je, videvši da više nema gde, sam došao i prijavio se u KPZ Požarevac.

Kako je naš list pisao, Stanojević je preko branioca, advokata Slavoljuba Miloševića iz Niša, podneo Vrhovnom kasacionom sudu zahtev za zaštitu zakonitosti kojim je zatražena blaža kazna od one koju je preinačenom presudom izrekao Apelacioni sud u Nišu, smatrajući da je primerenija ona sankcija od tri godine i 10 meseci koju je izrekao Osnovni sud u Nišu. Podnošenje ovog vanrednog pravnog leka ne u svakom slučaju ne zadržava izvršenje, tako da će odgovor najviše sudske instance u Srbiji sačekati na novoj adresi – u KPZ u Požarevcu.

Uleteo u kanal na napratoj rampi sa 93 kilometra na čas

Do nesreće na naplatnoj rampi došlo je jer je Stanojević u kanal za naplatu putarine broj tri naplatne stanice Doljevac ušao je nedozvoljenom brzinom od 93 kilometra na čas a potom udario u "opel astru" koja je bila ispred njega a koja se odbila i udarila u zadnji deo "folksvagen pasata" koji je napuštao rampu. Gligorijevićeva je poginula na licu mesta na zadnjem sedištu “opela”, dok je njena sestra Mirjana Aleksić zadobila povrede opasne po život na mestu suvozača. Teško je povređen i tadašnji direktor “Koridora” Zoran Babić koji je bio na zadnjem sedištu "škode" i koji je zadobio višestruki prelom leve butne kosti i prvog slabinskog pršljena, kao i Stanoje Stanković, vozač “pasata”. Srđan Aleksić, suprug Stanikine sestre Mirjane, koji je upravljao “opelom” lakše je bio povređen.