'NIJE BOLESTAN, SMEJAO SE DOK JE UBIJAO' Davidov otac nezadovoljan presudom: Određena mu mera lečenja u psihijatrijskoj ustanovi zbog ubistva bake

David Dudić je osuđen na meru obaveznog lečenja i čuvanja u psihijatrisjkoj ustanovi odlukom Višeg suda u Beogradu zbog ubistva bake Desanke Dudić (70), koje se dogodilo u decembru prošle godine. Ta odluka je, međutim, izazvala nezadovoljstvo njegovog oca i Desankinog sina Đorđa Dudića, koji smatra da je David njome praktično pomilovan.

Presuda je, prema mišljenju Đorđa, "ruganje pravdi", jer, kako tvrdi, David nije bolestan.

- To se jasno videlo tokom suđenja, kao i onog dana kada je ubio - naveo je Dudić i obrazložio svoje reči:

"Rekao je da je došao sebi tek kada je seo na stolicu i video je kako leži krvava ispred njega, ali to ne može da bude tačno, nije se ponašao kao da je tako. Tada je oprao ruke, otvorio vrata policiji i rekao im - uđite, ali malo vam je nered ovde, ja sam se zgranuo."

Tvrdnju da presuda nije adekvatna, Đorđe potkrepljuje opisom događaja kobnog dana.

- Nije bio usplahiren, bio je pribran. On se smejao dok je ubijao, prekidao to, nastavljao, komentarisao, govorio je "ova neće da umre još", "malo sam se umorio, ispao sam iz kondicije" - govori Dudić i dodaje da je osuđeni mladić i u sudnici pokazao pribranost:

"U sudnici je sve pratio, popriločno je dobro odgovarao na sva pitanja, čak je bio i drzak."

David je na prvom ročištu, kada je bio njihov prvi susret nakon ubistva, ocu tražio oproštaj, međutim, Đorđe smatra da to nije učinio iskreno, niti da se on pokajao zbog onoga što je učinio.

- Njega oproštaj ne interesuje, zato njegove reči nisu mogle da me poljuljaju. Da je tako jasno je na osnovu njegovog ponašanja. Tad mi je ispred stana, kada sam ga pitao zašto je to uradio, slegao ramenima, ali tako kao da mi govori - zato što mi se može. I sada se smejao dok su ga stražari u sudnicu, klimao je glavom rođacima, neko ko se kaje to ne čini - kaže.

Zbog svega što je naveo, Đorđe smatra da medicinsko veštačenje nije adekvatno urađeno.



- Rečeno je da je bolest akutna, da to stanje može da traje od dva minuta do dva dana, da je on šizofreniju nasledio od majke... - navodi i iznosi svoje mišljenje:

"Nije to šizofrenija, to što je on pokazao je psihopatija, odsustvo bilo kakve empatija, sadizam, on uživa da muči, a to se ne leči..."

Za kraj je naveo da je, pored toga što je zbog presude ogorčen, zabrinut za bezbednost porodice.

- Ovim je ugrožen život moje poroice, kao i drugih ljudi. On će biti na lečenju, da je izlečen proceniće isti doktori koji su i ovo cenili, onda će izaći, biti slobodan... A svako od nas treba da se zapita da li želi Davida i slične njemu u svojoj i u blizini svoje dece - zaključio je Đorđe.

Sudija je obrazlažući presudu rekla da je neuropsihijatrijskim veštačenjem utvrđeno da optuženi za vreme ubistva nije bio svestan dela, a Sud ga je oslobodio plaćanja sudskih troškova i produžio mu čuvanje u zatvorskoj bolnici do upućivanja na izvršenje mere.

