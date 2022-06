OSTAVIO KOLEGU NA 1O MINUTA, A KADA SE VRATIO NAŠAO GA NA DNU: Detalji smrti u cisterni za vino

Radnik Milen Luković (58) iz Aleksandrovca stradao je juče u fabrici "Vino Župa" u ovom gradu, dok je njegov kolega I. Đ. (38) povređen kada su sišli u cisternu za vino.

Direktor firme "Vino Župa" Rade Jevtović ispričao je da su radnici ispraznili cisternu u kojoj je bila određena količina vina i da su vršili pranje sa spoljne strane što je deo standardne procedure čišćenja.

Ispali mu ključevi

- Radniku koji je preminuo ispali su ključevi i on je sišao unutra po njih, a nakon toga je izgubio svest. On je tog dana radio s kolegom koji nije bio tu u trenutku kada je sišao u cisternu. Kada se kolega vratio posle deset minuta, primetio je da Milena nema. Obavestio je trećeg kolegu, a onda je sišao u cisternu da mu pomogne i tada je i on izgubio svest. Treći kolega je obavestio ostale radnike i odmah su krenuli u akciju spasavanja - objašnjava direktor i dodaje da je Luković radio u fabrici 30 godina:

- Jedan od mlađih kolega ušao je kroz posebna vrata i izvukao radnike koji su ležali na dnu cisterne - kaže Jevtović i dodaje da se na dnu cisterne zadržavaju gasovi poput CO2.

U fabriku su odmah stigle ekipe Hitne pomoći koje su preuzele onesvešćene radnike.

- Nažalost, Milen je preminuo, dok je njegov kolega I. Đ. prebačen u kruševačku bolnicu gde su mu sanirane povrede.

Sin misli da je pao

Voja Luković, Milenov sin, tvrdi da je njegov otac pao u cisternu.

- Moj otac je silazio u cisternu, kada se okliznuo i pao, tada je zadobio povrede glave. Nakon toga je preminuo. Još uvek se ne zna tačan uzrok smrti, ali znam da na dnu tih cisterni postoji smeša određenih gasova. Jedino što znam je da mi je otac mrtav, sačekaćemo nalaze obdukcije šta će reći - tvrdi sin nastradalog radnika.