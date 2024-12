Ovo su najdramatičniji trenuci zavejane Srbije: Poginuo mladić kod Smedereva, 65.000 ljudi bez struje, a tu nije kraj! (FOTO)

Mladić stradao u Smederevu kada je njegov automobil proklizao i udario u cisternu, 65.000 domaćinstava na distributivnom području Kraljevo ostalo je juče bez struje

Sneg koji od juče po podne pada u Srbiji izazvao je velike probleme i kolaps u saobraćaju. Mladi (23) stradao je u saobraćajnoj nesreći kod "Jugova" u Smederevu kada je njegov automobil proklizao i udario u cisternu.

Posle pet godina zbog nevremena su na terenu aktivirane sve službe i teška mehanizacija. Vlažan sneg obarao je stabla i grane na automobile, a na distributivnom području Kraljevo oko 65.000 korisnika nije imalo električnu energiju.

Republički hidrometeorološki zavod najavio je da će sneg u pojedinim delovima zemlje padati do četvrtka, a da se najintenzivniji očekuje u Mačvanskom, Kolubarskom, Zlatiborskom, Raškom i Moravičkom okrugu, gde se u nižim predelima već za sutra najavljuje od 20 do 40 centimetara novog snega. RHMZ na planinama najavljuje preko pola metra snežnog pokrivača, a u Beogradu u višim delovima više od 30, a u nižim do 20 centimetara.

Za kamione i autobuse nisu obavezne zimske gume

Damir Okanović iz Komiteta za bezbednost saobraćaja podseća vozače da u ovakvim uslovima moraju imati zimsku opremu, tj. četiri pneumatika s dubinom šare od četiri milimetara, lanci i druga sredstva za povećanje odstojanja, u šta spadaju i čarape za sneg, plastične tračice...

- Lanci moraju biti u vozilu od 1. novembra do 1. aprila, a ako se krećete van naselja, moraju biti na točkovima ukoliko je na kolovozu sneg ili ako postoji odgovarajući saobraćajni znak. Odredba o zimskim pneumaticima se ne odnosi na teretna vozila preko 3,5 tona i na autobuse - ističe Okanović.

Podseća i da vozač koji čisti vozilo od snega ne sme da ga baca na kolovoz.

- Mnogi pešaci prinuđeni su da se kreću kolovozom u ovakvim situacijama. Tada bi trebalo da skinu kapuljače, ukoliko ih nose, jer ih ona onemogućava da blagovremeno čuju i vide vozilo - apeluje Okanović i naglašava da su upravljači puta dužni da od 00 do 24 sata održavaju puteve jer moraju biti prohodni u svako doba bez obzira na to da li sneg pada:

- Ako su vremenske prilike toliko ekstremne da se ne može obezbediti nesmetan saobraćaj, onda se on mora zatvoriti za saobraćaj svih ili određenih vrsta vozila.

Najkritičnije je u zapadnoj Srbiji, gde su putari celu noć i dan proveli na terenu, a sneg se čistio po prioritetima. Putarima dodatno otežava posao što ne prestaje da veje.

- U četvrtom smo stepenu pripravnosti. To nije bilo poslednjih pet godina. Sva teška mehanizacija i raspoložive jedinice su poslate na teren. U gradu ima oko 30 centimetara snega, a na planinama do pola metra. Put preko Odvraćenice je jedino neprohodan. Ostali putni pravci su prohodni - rekao je Vitomir Arsović iz Puteva Ivanjica za Rinu.

Sneg je izazvao kvarove na elektromreži širom Srbije, a najviše kvarova zabeleženo je u Zlatiborskom, Kolubarskom i Mačvanskom upravnom okrugu, rečeno je u "Elektrodistribuciji Srbije". U Bajinoj Bašti je, prema podacima koje je saopštio predsednik opštine Milenko Ordagić, oko 1.000 domaćinstava juče bilo bez struje.

- Dva dalekovoda su trenutno van funkcije. Kvarovi će se brzo otkloniti jer su ekipe elektrodistribucije na terenu. U mestu Solotuša intervenisali su i vatrogasci i pružili pomoć osobi koja nije mogla da dođe do kuće.

Pogledajte situaciju na srpskim ulicama

Na beogradskim ulicama su gužve i zastoji u saobraćaju. Mnoga vozila su proklizala, autobus na liniji 511 iskliznuo je između Sremčice i Železnika. Na Vidikovcu i Mirijevu padalo je drveće na automobile i autobuska stajališta, a u Mladenovcu je pala bandera. Sve nadležne ekipe su na terenu.

Pravila za vožnju po snegu

Vozite sporo i bez naglih pokreta

Držite odstojanje duplo više nego po suvom

Bez naglog kočenja! Umesto pritiskanja papučice kočnice potrebno je oduzeti gas i prebaciti brzinu u niži stepen prenosa

Ukoliko je došlo do zanošenja na prednjim točkovima, smanjite gas ili potpuno otpustite papučicu gasa

Ako su proklizali zadnji točkovi, potrebno je volan usmeriti u smeru u kom se kreće vozilo

Ako se zaglavite, ubacite u prvu i krenite napred koliko možete. Zatim ubacite u rikverc i idite unazad. Na kraju dodajte malo gasa i krenite dalje

Ukoliko imate problema da krenete, probajte da prebacite u drugu i lagano dodajte gas dok automobil ne krene

Uzbrdo koristiti jedan stepen prenosa više nego što je uobičajeno jer će tako pogonski točkovi biti manje osetljivi na dodavanje gasa i neće proklizavati

Nizbrdo koristite niži stepen prenosa od uobičajenog jer tako koristite "motorno kočenje"

Obavezno stavite zimske gume

Ne krećite na put bez zimske opreme

Iz JP "Putevi Srbije" apelovali su na sve učesnike u saobraćaju, a posebno na vozače teretnih vozila, da zbog vremenskih prilika i snežnih padavina ne kreću na put bez obavezne zimske opreme, da u brdovitim i planinskim predelima koriste lance, poštuju ograničenja brzine, postavljenu saobraćajnu signalizaciju i prilagode brzinu kretanja uslovima na putu.

Šta ako stablo ili grana padne na auto

Zbog teškog snega mnoge grane i stabla su se polomili i pale na automobile. Ovim nezgodama se bavi preduzeće "Zelenilo", te je potrebno da se vlasnici obrate njima. Prethodno pozovite policiju kako bi oni sačinili izveštaj, na osnovu kog ćete kasnije moći da nadoknadite štetu ako se drvo koje je palo na vaše vozilo nalazi na površini koja pripada navedenom javnom preduzeću. Nakon toga bi trebalo taj izveštaj i sam zapisnik da predate komisiji za naknadu štete. Ukoliko je šteta nastala zbog drveta u okviru privatnog dvorišta, tada potražujete odštetu od privatnog lica.

- Vožnja bez odgovarajuće zimske opreme ne samo da ugrožava vašu bezbednost već može ugroziti i život drugih, izazvati velike zastoje u saobraćaju i onemogućiti prolaz vozilima zimskog održavanja i hitnih službi.

Ledeni talas do Nove godine

RHMZ najavljuje da će snežne padavine prestati u četvrtak u celoj zemlji, dok se u petak prognozira prolazno naoblačenje sa slabim snegom.

Meteorolog Nedeljko Todorović prognozira ledeni vikend i otkriva da je najviše snega palo na neočekivanom mestu!nedlejko.jpg

- Od subote pa do kraja godine bez padavina. Ujutro mraz, a magla i niski oblaci po kotlinama i u nižim predelima ponegde će se zadržavati tokom većeg dela dana. U brdsko-planinskim predelima razvedravanje. Dnevna temperatura će biti oko nula stepeni, a najniže i do -7.

Važni saveti za vozače

Ukoliko idete na duži put, obavezno napunite rezervoar

Baterija na telefonu treba da bude puna

U podešavanjima aplikacije za navigaciju stavite izbegavanje zemljanih puteva i podesiti najekonomičniju, a ne najbližu rutu

Izbegavajte nekategorisane puteve (puteve najnižeg rangaobeležene trocifrenim brojevima od 100 do 499 i nekategorisane lokalne puteve ucrtane znatno tanjim linijama koji nemaju brojnu oznaku)

Proverite antifriz. Antifriz s vremenom gubi svojstva, slabi otpornost na smrzavanje. Ukoliko se rashladna tečnost zaledi, posledice mogu da budu katastrofalne po motor

Autor: Dubravka Bošković