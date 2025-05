Jeziv snimak iz Irana: Otac usred dana izbo ćerku na smrt, razlog je stravičan (VIDEO)

U gradu Islamšahru u Iranu dogodilo se brutalno ubistvo koje je šokiralo javnost. Otac je nasred ulice usred dana nožem usmrtio svoju 18-godišnju ćerku Fatemeh Soltani, nakon što je, prema lokalnim medijima, ona razotkrila njegovu vanbračnu aferu svojoj majci.

Fatemeh, koja je radila kao kozmetičarka, tajno je bila zaposlena u salonu lepote, jer se plašila kako bi njen otac reagovao da sazna za njen posao, prenosi Dailymail.

Međutim, otac je uspeo da otkrije gde radi tako što je zakazao termin koristeći broj sa Instagram stranice salona. Kada je Fatemeh shvatila da je mušterija njen otac, u panici je pozvala majku. Neposredno nakon toga, dogodio se zločin.

Prema izveštajima lokalnih medija, Fatemeh je ubijena na samom pragu salona. Nadzorna kamera zabeležila je užasavajući prizor. Otac izlazi iz automobila, obara ćerku na zemlju, kleči nad njom i više puta je ubada nožem. Sve se dogodilo na ulici, pred očima prolaznika i vozača. Krvavi pir je prekinuo tek kada je jedan prolaznik vrisnuo.

