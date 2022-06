SKANDAL U GORNJEM MILANOVCU: Majka monstrum dozvoljavala pedofilu (58) da joj zlostavlja ćerku (13) kako bi joj kupovao hranu i ogrev?!

Nakon što je policija u Gornjem Milanovcu u petak uhapsila meštanina (58) zbog sumnje da je dve godine seksualno zlostavljao devojčicu (13), isplivali su užasni detalji ovog slučaja, koji je zaprepastio i najiskusnije inspektore.

Kako smo već pisali, da stvar bude gora, majka nesrećne devojčice ne samo da je znala šta osumnjičeni radi njenom detetu, nego je to i odobravala, ali i na sve moguće načine pokušavala da zataška sve i oteža istragu policije i tužilaštvač.

Ometala istragu

- Majka nije preduzela ništa da zaštiti maloletnu ćerku. Naprotiv! Činilo se da ona želi da zaštiti osumnjičenog. Negirala je da muškarac ima odnose s devojčicom, i to od njene jedanaeste godine, a nagovarala je i dete da laže istražitelje kako se ništa loše i nedozvoljeno nije dogodilo. Takođe, majka je odbijala i da dozvoli da njenu ćerku pregleda ginekolog - kaže izvor.

Sumnja se da je majka opstruisala postupak iz materijalnih interesa, jer je navodno od zlostavljača dobijala novac.

- Porodica žrtve živi u lošim materijalnim uslovima. Pedofil je, kako je to pokazala istraga, plaćao majčino ćutanje. Nisu to bile neke velike sume, ali on je praktično izdržavao majku, a za uzvrat joj je zlostavljao ćerku - kaže izvor i dodaje da se majka i zlostavljač poznaju još iz školskih dana.

- Osumnjičeni je majci davao pare za hranu, cigerete, za odeću, kupovao je zimnicu, ogrev, plaćao račune. Vozio je gde treba i dovozio, kupovao je njenoj deci knjige, patike, plaćao im ekskurzije... Ona se praktično izdržavala od seksualne eksploatacije deteta, jer nema primanja, nije nigde zaposlena. Majka je pred istražiteljima branila zlostavljača jer joj je on bio jedini izvor prihoda - kaže izvor i dodaje da je policija zbog ove komplikovane situacije morala mesecima da prati osumnjičenog kako bi prikupili dovoljno valjanih materijalnih dokaza.

- On je bio na merama šest meseci. Rađene su DNK analize, razna veštačanja i kada je prikupljeno dovoljno materijala, on je uhapšen i određen mu je pritvor, a u tužilaštvu, suočen s prikupljenim dokazima, sve je priznao - dodaje izvor.

Krao naftu i ivičnjake

Za sada je krivična prijava podneta samo protiv muškarca, a da li će i protiv žrtvine majke biti pokrenut neki postupak, još nije poznato. Kako smo već pisali, uhapšeni je radio u jednom javnom preduzeću kao komunalni radnik. Kolege ga znaju kao sitnog lopova, jer je ranije krao ivičnjake i naftu iz firme, zbog čega su protiv njega podnošene prijave i pokretani disciplinski postupci.

Plaćao ćutanje roditelja

Uhapšenom Milanovčaninu preti zatvorska kazna od tri do 12 godina, a ovo nije prvi put da seksualno zlostavlja decu. Kako saznajemo, on je i pre nekoliko godina po identičnom principu godinama vršio obljubu nad devojčicom, a za uzvrat njenoj majci kupovao poklone, namirnice i plaćao njeno ćutanje. I u tom slučaju, majka je bila na strani zlostavljača, sve je negirala tokom istrage, a kako nije bilo dovoljno dokaza protiv njega, ta prijava je bila odbačena.