'PRIPADNICA BIA I NJEN MUŽ NISU JEDINE PRLJAVE ZNAČKE' Ćosović: Kada klupko krene da se odmotava - ODMOTAĆE SE DO KRAJA!

Zloupotreba službenog položaja je nažalost sve češća pojava unutar Srpske policije. Prljave značke i saradnja sa ljudima s one strane zakona poljuljala je poverenje građana u ovu državnu instituciju. Ipak, loši postupci onih, koji bi trebalo da garantuju bezbednost jedne države i dalje šokiraju domaću javnost.

Podsetimo, službenik Uprave kriminalističke policije (UKP) Danijel J. (41) i njegova supruga Dušica J. (39), inače operativac u BIA, koji su uhapšeni u velikoj akciji Sektora unutrašnje kontrole u saradnji sa Tužilaštvom za organizovani kriminal i BIA, dovode se u vezu sa odbeglim policajcem iz Crne Gore Ljubomirom Milovićem i Radojem Zvicerom.

O ovoj temi je govorio Slobodan Ćosović, predsednik Regionalnog Centra Beograd u Sindikatu srpske policije.

- Pohvalio bih rad Sektora unutrašnje kontrole, očiglednpo je da su imali dug i mukotpan rad da dođu do ovih podataka - rekao je Slobodan Ćosović i dodao:

- Za sve ovo okrivio bih i loše odrađenu sistematizaciju, ali ima vremena da se sve to ispravi. Mislim da če sadašnje rukovodstvo MUP-a to ispraviti. Bitno je da je sve raskrinkano i da su oni tamo (pripadnica BIA i pripadnik MUP-a, prim. aut.) gde im je i mesto - iza rešetaka. Manjakvost sistema je ta da mnogi ljudi koji ne bi trebalo da su u MUP-u došli su u MUP. Nije lako otkriti te ljude, neki su na položajima, neki su se primirili. Građanin teško može da prepozna prljavu značku. Sa druge strane se mnogi građani pitaju kako neki policajac, pripadnik MUP-a može da kupuje stan za, hajde da kažem, brz vremenski period. Sektor unutrašnje kontrole postepeno radi. Doći će vreme kada nećemo imati prljave značke. Ne treba kroz jednog ili dvoje kolega ocenjivati rad svih drugih. Kada klupko krene da se odmotava odmotaće se do kraja - rekao je Ćosović.

