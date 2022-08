UZNEMIRUJUĆE! UDAVIO ČOVEKA, PA GA ODRAO: ISPLIVALE GNUSNE PORUKE SA SKAJA - Lalić uživao da muči ljude, SMEJAO SE DOK JE KLAO

Srđan Lalić (37), pripadnik klana Veljka Belivuka i Marka Miljkovića koji sklopio sporazum sa Tužilaštvom za organizovani kriminal da kao svedok okrviljeni u zamenu za 18 godina zatvora progovori o svim zločinima klana i prizna na koji je način učestvovao u njima, bio je jedan od najmonstruoznijih ubica te grupe. Lalić je, podsetimo, u junu pred sudom već priznao da je učestvovao u ubistvima Gorana Veličkovića, Aleksandra Gligorijevića, Zdravka Radojevića, Milana Ljepoje i Lazara Vukićevića, a u tužilaštvu navodno objasnio i svoju ulogu u likvidaciji Nikole Mitića.

Presretnute poruke koje su pripadnici kriminalne grupe razmenjivali preko "skaja", najbolje govore o njihovoj brutalnosti.

U avgustu 2020., dok su otetog Nikolu Mitića, koji je kasnije ubijen u Ritopeku vozili u kuću strave, razmenjivali su glasovne poruke:

Srđan Lalić: Lagano, Brale (optuženi Vlade Draganić, prim. aut.) nam sprema smeštajne kapacitete, ugodno ćemo se smestiti sa našim bratom, brinućeno o njemu na pravi način, nemojte ništa da brinete za nas".

Slike užasa: 'Vidi, lutko, Meskiko u sred Beograda'

Jeziva fotografija Srđana Lalića, na kojoj sa osmehom pozira pored Veljka Belivuka, pored prebijenog Gorana Veličkovića kog su kasnije ubili, isekli, samleli i bacili u džakovima njegove ostatke u reku, kako je otkriveno, poslata je nepoznatoj osobi uz opis "Jedna slika na kojoj su Veljko, Lalić i Goksi". - Upravo uz fotogravije ubijenog Veličkovića, slali su i poruke "vidi lutko, Meksiko u sred Beograda" - podseća sagovornik. I posle ovog zločina, razmenjivali su poruke o tome ko je šta radio: Miloš Budimir: Može Bari, on je majstor za nokte da ti sredi. Marko Budimir: A ti samo kolješ, zaboravio sam. Miloš Budimir: ne brate, Bari čupa nokte to nisi znao, to je novost, na živo sa armiračkim klještima. Lalić: hahaha.