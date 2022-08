I kućni ljubimci mogu da imaju ružne snove: Kako da prepoznate NOĆNE MORE kod pasa?

Najčešće sanjaju stvari koje su im se u realnosti već desile

Ako ste videli svog psa kako spava i trza rukama i nogama, najverovatnije je da u tom trenutku sanja.

Nisu samo ljudi ti koji imaju snove, već su i kućni ljubimci sposobni da imaju snove.

Kada psi sanjaju?

Psi sanjaju tokom REM faze sna, baš kao i ljudi. Ali, za razliku od nas oni u ovu fazu dolaze brže. Kod pasa se ona javlja oko 15 minuta nakon padanja u san i može trajati samo nekoliko minuta. Istraživanja pokazuju da psi imaju snove i to vrlo živopisne, koje se prema rečima naučnika baziraju na njihovim uspomenama. Psi većinom sanjaju stvari koje su im se dogodile u stvarnosti.

Da li psi nekad imaju noćne more?

Smatra se da psi mogu da imaju noćne more i da one uključuju stvari koje ih uznemiravaju ili im se ne dopadaju. Sve zapravo zavisi od psa, njegovog karaktera i iskustva. Svaka situacija koja uzrokuje stres ili anksioznost može da bude uzrok noćnih mora kod pasa. Čak i sitnice poput podrezivanja noktiju ili odlaska kod veterinara na vakcinu mogu da dovedu do noćnih mora.

Najčešće će pas imati noćne more ako je doživeo neki oblik maltretiranja u prošlosti.

Kako možete da znate da vaš pas ima noćnu moru?



Biće vam teško da utvrdite kava vaš psa spava da li ima prijatan san ili noćnu moru. Međutim, postoje neke suptilne razlike – što više posmatrate svog psa dok spava, lakše ćete ih uočiti. Generalno, ako pas sanja nešto lepo, primetićete da mu se trzaju šape, kapci ili uši. Ne bi trebalo da vidite znake stresa kod psa.

Noćne more, s druge strane, dovode do toga da pas reži u snu, ili pak cvili. Ako je mora dovoljno strašna, pas bi se vrlo lako mogao probuditi iz sna, zbog čega ga nije preporučljivo buditi jer bi mogao da vas napadne.

Ako noćna mora traje više od 5 minuta, buđenje dolazi u obzir, ali morate da budete oprezni dok to radite. Najbolje je psa probuditi bukom, a nikako dodirom. Vaš glas koji ga doziva ili malo jača muzika mogu da posluže za buđenje psa iz noćne more.

Autor: