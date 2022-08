'AKO GA PUSTE, OBE ĆE NAS SILOVATI I UBITI!' Tetka maloletnika koji je silovao svoju babu VAN SEBE: Moj bratanac je MONSTRUM!

Tetka tinejdžera koji je silovao svoju babu za bratanca kaže da je "monstrum" i priznaje da živi u strahu.

"Moj bratanac je nasilnik i monstrum, šta drugo da kažem za mladića koji je silovao svoju babu! Ako ga slučajno puste iz zatvora, opet će je silovati, a možda i mene. Strahujem da će nas obe ubiti, i mene i moju jadnu majku", jada se meštanka Ilandže kod Alibunara, čiji je bratanac D. P. (17) 13. avgusta zverski pretukao i silovao svoju baku S. P. (71) u kući u tom mestu.

Baka brinula o deci

Tetka uhapšenog tinejdžera žali se da njena majka nikad neće preboleti jezivu torturu koju joj je priredio njen unuk.

- To što je moj bratanac uradio svojoj babi ne može da uradi neko normalan. Ona danima ne može da spava i stalno mi priča šta joj je sve radio... Čim mi ispriča novi detalj torture, meni se još više sloši - priča očajna žena.

Prema njenim rečima, D. P. se nakon smrti oca, u oktobru prošle godine, uhvatio lošeg društva i od tada je postao užasno nasilan. U međuvremenu i majka ga je napustila, pa je o D. P. i njegovom mlađem brati i sestri brinula S. P.

- Uhvatio se sa lokalnim skitnicama i pijancima, nije se treznio. Majka mi u početku nije pričala da ju je najstariji unuk više puta izbacivao iz kuće kada bi doveo društvo da se opijaju. Majka bi tada sedela na ulici ili bi otišla kod komšija dok se društvo ne raziđe izi njene kuće. Sve što je mogla da mu pruži, prižila mu je, a on joj je tako uzvratio... Kako je mogao? - pita se jadna žena, koja strahuje da će joj se bratanac osvetiti jer ga je ona prijavila policiji, nakon što je silovao nesrećnu baku:

- Spavala sam u svojoj kući kada me je majka pozvala na mobilni, da mi se požali šta joj je unuk uradio. Najpre joj se nisam javljala, jer mi je bilo isključeno zvono na telefonu, ali kad sam ustala, oko pola pet, videla sam propuštene pozive i odmah sam je zvala. Kada mi je rekla šta joj je unuk uradio, samo sam prekinula vezi i pozvala policiju. Istog jutra su ga uhapsili, ali sad se majka i ja plašimo šta će biti ako ga puste na slobodu, pošto je maloletan? Pa obe će nas silovati i pobiti!

Tetka golobradog manijaka iz Ilandže otkriva i da je njena majka dve nedelje pre jezive torture prijavila Centru za socijalni rad da ju je unuk gurnuo niz stepenice i udario je, ali oni ništa nisu preduzeli po tom pitanju.

- Nakon toga, lokalni pijanci koji su se družili sa mojim bratancem pretili su mojoj majci da će joj odneti sva drva koja je spremila za zimu i da će joj opljačkati kuću. Eto šta je doživela moja jadna majka, da je unuk nagrdi, a da joj njegovi pijanci prete - kazala je očajna tetka.

Glumio razbojnika

Podsetimo, zlostavljana S. P. je do detalja opisala kako ju je unuk zverski tukao i zlostavljao 13. avgusta. Monstrum ju je napao iznenada u njenoj sobi, usred noći, a bio je uveren da će njegova baka u tom mraku misliti da ju je napao neki nepoznati razbojnik.

- Spavala sam kad sam iznenada osetila da je neko skočio na mene i prekrio mi glavu jastukom. Odsekla sam se, ništa nisam mogla da vidim, mislila sam da će me ubiti - prisetila se S. P.

Kako dodaje, u jednom trenutku uspela je da vrisne, ali joj je napadač tada rekao: "Ćuti! Ubiću ti unuka!"

- Tortura je trajala i trajala... Tukao me je, bacio me je sa kreveta i glavu mi udarao o pod. Mislila sam da neću preživeti... Tri puta sam gubila svest, ali sam dolazila sebi... Silovao me, a bolje da me je ubio - kazala je očajna starica.

Inače, mlađi brat uhapšenog D. P. je bio u kući u vreme napada, ali on navodno nije ništa čuo. Njihova sestra je pre izvesnog vremena smeštena u hraniteljsku porodicu, pošto je pokušala da se ubije, popivši šaku lekova.

Dobiće maksimum do pet godina zatvora

Gvozden Grgur, beogradski advokat, kaže da će uhapšeni D. P. najpre na psihijatrijsko veštačenje kako bi se ustanovilo da li je bio uračunljiv u trenutku napada na baku. Ukoliko i bude osuđen, najverovatnije neće dobiti neku drakonsku kaznu.

- Ovde se radi o starijem maloletniku. Prema Zakonu o maloletnim učiniocima krivičnih dela, može mu se izreći vaspitna mera ili kazna maloletničkog zatvora. Visina kazne zavisi i od mišljenja Centra za socijalni rad. Vrlo je verovatno da će maloletniku, ukoliko bude osuđen, biti izrečena kazna maloletničkog zatvora koja ne može biti kraća od šest meseci, niti duža od pet godina - objašnjava Grgur.

