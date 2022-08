OGLASIO SE ADVOKAT OSUMNJIČENOG ZA UBISTVO VLAOVIĆA NA PAGU: Kragujevčanin se branio ćutanjem, psihički je loše, A EVO KOLIKU JE KAUCIJU PONUDIO SUDU

D. T. (28) iz Kragujevca, koji se sumnjiči da je juče na ostrvu Pag u Hrvatskoj ubio "škaljarca" Gorana Vlaovića, određen je jednomesečni pritvor zbog opasnosti od bekstva. Kako je za hrvatski Jutarnji list potvrdio advokat osumnjičenog Vinko Gulišija, on danas nije iznosio odbranu, odnosno odlučio je da se brani ćutanjem.

- On je izneo odbranu, a sudija mu je odredio istražni zatvor zbog opasnosti od bega. Kakvu obranu? Ćutanjem se branio, i to je obrana - rekao je advokat za hrvatski dnevnik, dodajući da on nema informaciju da za Tanaskovićem traga i Crna Gora.- Moj klijent je u jako lošem stanju, psihički je loše, zato nije izneo obranu. Sada je bitno da se sprovedu veštačenja, a kad vidimo rezultate, onda ćemo videti kakvu ćemo obranu izneti - rekao je advokat uhapšenog srpskog državljanima.

Kako portal 24sata saznaje, odbrana Kragujevčanina ponudila je 100.000 evra kao jemstvo za puštanje da se brani sa slobode, ali je sud to odbio.

Podsetimo, Tanasković se sumnjiči da je juče oko 6 sati ujutru prišao "škaljarcu" koji je bio u društvu svoje devojke, srpske manekenke Dragane Banić. Navodno, ispalio mu je jedan hitac u glavu, a potom pobegao. Tokom bekstva s lica mesta bacio je pištolj, ali ga je policija brzo identifikovala i uhapsila.

Na saslušanju u policiji, prema nezvaničnim informacijama hrvatskih medija, izjavio je da zna da Crna Gora traga za njim zbog pomaganja u likvidaciji "škaljarca" Milića Minje Šakovića u junu u Budvi, ali je tvrdio da on nema veze sa zločinom i da je u to vreme bio u Kragujevcu.