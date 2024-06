Progovorio otac osumnjičenog za ubistvo Danke Ilić: Pričao o sinu, pomenuo i devojčicu

Nakon jučerašnjeg saslušanja osumnjičenog za ubistvo male Danke Ilić, Srđana Janković koji je na svoju inicijaticu želeo da prekine odbranu ćutanjem i ped tužiocem iznese detalje koji bi mogli istragu da povedu u pravom smeru, Radoslav Dragijević, otac osumnjičenog za ubistvo Dejan iz Zlota, zatečen je njegovim iskazom.

- Danima nisam kod kuće. Upravo sam došao , zbog obaveza sam bio odsutan. Jako sam bolestan i vreme provodim po lekarima. Nisam upoznat šta je izjavio, evo sad čujem. Pa šta sad, on hoće da sve prebaci da moj sin robija do kraja života. Videćemo kako će se to odvijati do kraja. Ja ipak mislim da nije sve tako i da je dete prodato- izjavio je Radoslav Dragijević , koji je zbog saučesništva u zločinu zbog pomaganja u prebacivanju tela devočice sa deponije na drugu lokaciju uhapšen i nakon pritvora koji je istekao 29. maja pušten da se brani sa slobode.

Ovo teško krivično delo za koje se mislilo da će tokom jučerašnjeg dana dobiti svoj epilog izgleda dobija svakim danom drugačije razmere, jer se pojavljuju novi i sasvim kontradiktorni iskazi onih koji bi mogli biti vinovnici svega. Najstariji Dragijević u pritvoru se branio ćutanjem , čak je tražio i izuzeće prvobitnog branioca , sada iznosi činjenicu da nije kriv, da o tome nezna ništa i da je dete ,,najverovatnije prodato,,. Srđan Janković takođe se više od dva meseca branio ćutanjem i kada je rešio da progovori i iznese sve što zna o ovom krivičnom delu i možda reši dvomesečnu agoniju, izrekao je da devojčicu nikada nije video , niti je udario službenim automobilom , na kojem kako kaže, nema tragova niti postoji da je automobil olubljen od udarca. Te se ne oseća krivim niti oseća grižu savesti vezano za slučaj male Danke Ilić.

"Povlačim sve što sam rekao u policiji , svaku svoju izjavu i reč", rekao je navodno u tužilaštvu Janković

Ni izjave majke nisu sve usaglašene , pa kako će sve ovo dalje teći , pokazaće tok istraga, kojom se još uvek bavi detaljno VJT u Zaječaru , koje do sada nije imalo nijedan validan dolaz gde bi moglo da se nalazi telo devojčice koja je pod misterioznim okolnostima nestala 26. marta sa porodičnog imanja u Banjskom Polju na koje je majka dovela sa starijim bratom.